Iga suhe jõuab ükskord selle hetkeni, kus jutuks tuleb eelnevate partnerite arv. Keegi tegelikult väga ei taha sellest rääkida, aga inimlik uudishimu sunnib selleks ikkagi, kirjutab Dose. Aga sellel teemal on kaks otsa. Liiga palju – lõdva kummiga. Liiga vähe – saamatu. Kumbagi muljet ei taha me endast ju jätta, šokki ja/või piinlikkust tekitada või tunda. Mis võiks olla see õige, nii-öelda paras arv? Hea uudis on see, et see universaalne, paras, nii meeste kui naiste poolt heakskiidetud partnerite hulk on leitud.

IllicitEncounters.com viis läbi vastava uuringu ning jõudis sellise tulemuseni, et nii meeste kui ka naiste hinnangul on paras seksuaalpartnerite kogus 10. Nii tekib normaalne seksuaalne kogemus.

"Sebimise mäng muutub väga kiiresti," kommenteeris Illicit Encounters'i teadlane Christian Grant. "Arvan, et me kõik muutume järjest tolerantsemaks ja seksuaalselt seikluslikumaks. Kui oleksime teinud sellise küsitluse kümme aastat tagasi, siis mehed oleksid oodanud potentsiaalselt partnerilt, et ta on maganud märksa vähemate inimestega."