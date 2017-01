ÕL Mehele ei osanud selle peale mõelda, et metsas ellujäämise puhul on oluline küsimus ka hügieen. Kaitseliidu noorteinstruktor, Loodusturism OÜ retkejuht ja ellujäämise spetsialist Martin Erstu leidis ise, et sellest tuleks rääkida – ja seda ka ette näidata.

Erstu märkis varustusest rääkivas loos, et hambapesu on metsas väga hea enesetunde- ja moraalitõstja ning võib lausa masendust peletada. Aga lisaks hammastele võiks ka ülejäänud ihu enam-vähem kasitud olla, leidis metsamees ja kooris oja kaldal nullkraadi juures demonstratsiooniks jala paljaks. Sest ka enda pesemine parandab enesetunnet – mis siis, et sind metsas keegi nuusutama ei tule.

"Jalgu ma kasutan iga päev ja varbavahed on kohad, kus nahakihid üksteise vastu hõõrduvad. Kui jalad niiskust saavad ja higistavad, siis lähevad need mustaks ja hakkavad mädanema," kirjeldab Erstu. "Kui on saapad nädal aega jalas olnud, siis tõenäoliselt kasvavad jalakarvad ja varbaküüned juba sokist läbi, jalad haisevad ja ise ei saa olla."