Giola on kaljusse uuristunud ümara kujuga looduslik merelaguun, mis asub Kreekale kuuluva Thásose saare lõunaranniku vahetus naabruses. Laguunile lähim asula on väike Astrida küla, mis jääb laguunist linnulennult umbes 1,5 kilomeetri kaugusele lääne poole. Paradiisilik Giola meenutab justkui mereveega täidetud keskmise suurusega basseini, mis on rajatud kaljusele saarele.

Laguuni mõõtmed on üpris väikesed, olles põhjast lõunasse maksimaalselt peaaegu 15 meetrit ja idast lääne maksimaalselt natuke enam kui 15 meetrit.

Giola laguuni ei ümbritse liivarand, vaid hoopis kivised kaljud, mis eriti lõunakaares tõusevad üpris järsult (laguuni vahetus naabruses kuni 8 meetri kõrgusele). Väiksusest ja kivisest ümbrusest hoolimata on Giola laguun oma ilu tõttu kuulus nii Kreekas kui ka väljaspool. Laguun on populaarne suplejate, vettehüppajate ja ka lihtsalt looduse ilu nautijate seas. Vesi on seal oluliselt soojem kui saare ranniku lähedal meres.

(Vida Press)

130 elanikuga Astrida küla ümbruses on lisaks kuulsale laguunile ka mitmeid teisi huviväärsusi. Külas endas on kaunid oliivisalud ja naabruses asuvad huvitavate vaadetega kuldsed liivarannad. Turistile mitmekülgselt huvipakkuv on tegelikult kogu Thásose saar (kreeka Θάσος). Saar on üpris mägine – kõrgeim looduslik punkt (saare idaosas paiknev Ipsario mägi, kreeka keeles Υψάριον, ka Ψαριό) asub merepinnast 1203 m kõrgusel. Saarel on suurel hulgal erineva raskusastmega mägimatkaradu ning mägedes paiknevad ka saare huvitavamad väikesed külad. Mandrist lahutab Thásost vähem kui seitsme kilomeetri laiune väin. Sama väina pidi toimub ka saare peamine laevaühendus mandriga – saare keskuse ja mandril asuva väikelinna Keramoti vahel. Thásose rannajoon on suhteliselt liigendatud – saarel on suur hulk väikesi neemi ja poolsaari, kuid mitte ühtegi pikemat poolsaart või suuremat lahte.

Saarel elab kaasajal püsivalt peaaegu 14 000 inimest. Elanike põhisissetuleku tagab turism. Ka saare põllumajandus ja kalandus on järjest enam turismi teenistuses, sest saarelt saab väga häid oliive ja oliiviõli, aga ka mandleid, mett ja värsket kala.

(Vida Press)

Thásosel on üle 20 kauni ranna. Üheks tuntumaks on saare keskusest umbes kuue kilomeetri kaugusel asuv valge liivaga Saliara. Väga populaarne on ka nn Paradiisirand, mis asub saare kaguosas. Saare edelaosas Skala Marioni asula lõunaküljel on väike, kuid väga maaliline Atspase rand, mis asub kitsa lahe idaservas. Thásosel on võimalik üürida väga erineva suurusega jahte (alates väikestest kuni 40 kohaliseni) nii koos meeskonnaga kui ka ilma. Rentida saab ka paate, jetisid, sukeldumisvarustust, sõiduautosid, jalgrattaid.

Arhitektuurilistest ja kultuurilistest huviväärsustest on väärt külastamist saare lõunarannikul asuv Peaingel Miikaeli Klooster. Kuna 18. sajandil rajatud nunnaklooster asub kõrge kalju serval, avanevad sealt kaunid vaated Traakia merele. Kloostri kodukorra kohaselt peavad külastajad olema sündsalt riides (meestelt nõutakse pikki pükse, naistelt pikki seelikuid ja kaetud õlgu).

PS! Giolale kõige lähemal asuv lennujaam on Thessaloniki.