Vanasti tundus jões puust laua peal pesu pesemine tõeliselt uuendusliku pesemistehnikana. Järgmisena võeti kasutusele puurimismeetodil pesupesemine ning sellest sammuke edasi on juba meile tuntud elektriline pesumasin. Pesumasin on ajas palju muutunud – on otsitud võimalusi, kuidas pesemist veelgi mugavamaks muuta. Nii on hakatud pesumasinatesse disainima näiteks kuivateid, mis on väga mugav lahendus korterites, kus eraldi kuivati jaoks ruumi napib. Kuid milline võiks olla üks tuleviku pesumasin?

Tootjad püüavad klientidele pakkuda erinevaid põnevaid ja äärmiselt funktsionaalseid võimalusi. Näiteks riiete kokkulappimise funktsioon. Kõlab uskumatult, kas pole? Pesumasinate tootjad peavad olema uuenduslikud ning kuigi võib tunduda, et kõik võimalikud funktsioonid on masinatele juba paigaldatud, siis püütakse turule tulla senisest jalustrabavamate ideedega. Näiteks on tehnikutel käsil hämmastavalt kiirete pesumasinate disainimine. See oleks äärmiselt mugav lahendus olukordades, kus avastad viimasel hetkel, et Sinu lemmikkleidil on inetu plekk. Sel juhul päästaks antud masin terve õhtu – ei oleks tarvis otsida teisi riideid ning kodust saaks lahkuda oma lemmikkleidikeses.

Nii on disainer Ning Ning Lee kavandanud pesumasina Pebble, mis loodetakse kasutusele võtta aastal 2022. Masina ülesanne on uskumatult lühikese aja jooksul pesu nii puhtaks pesta kui ka ära kuivatada. Lisaks on masinal äärmiselt stiilne välimus, mis näeb kena väljas igas majapidamises. Sarnase funktsiooniga on ka Electroluxi pesumasin Renew. Renew on kiire ja lihtne viis oma riideid auru abil värskendada. Seade kasutab infrapunakiiri, mille abil tuvastab aparaat koe koostist ja kvaliteeti. Lisaks on masinal Wi-Fi ühendus ning puuteekraan, mis muudavad pesumasina kasutamise äärmiselt mugavaks ja lihtsaks. Siiski ei tasu unustada, et taolised masinaid ei ole veel masstootmiseks läinud, ent võib olla äärmiselt vahva näha, kuidas väikeste ja kiirete pesumasinate turule tulek meie igapäevaelu muudab.

Masinate arendajad on silmitsi väljakutsega vähendada masinate elektri- ja veetarbimist. Enamike uute pesumasinate disain on palli-kujuline ning need töötavad jo-jo mänguasja põhimõttel. Seda tüüpi pesumasin töötab vähese energiaga ning ka veekasutus on äärmiselt vähene. Kõnealused masinad on tõeliseks päästerõngaks kolmanda maailma riikidele, kus meie jaoks igapäevaseid olmevõimalusi ei eksisteeri.

Kliimamuutusi ja pidevat loodusvarade ületarbimist arvestades pakuvad pesumasinate tootjad poole väiksema elektri ja vee kuluga masinaid. Sellist tüüpi masinad saavad ilmselt äärmiselt populaarseks just kodudes, kus elavad üks või kaks inimest. Sel moel hoitakse kokku tohutul hulgal loodusressursse ning nii muutub riiete pesemine tunduvalt loodussõbralikumaks. Tihti kasutame ju kahte pesumasina tundi kõigest mõne riideeseme pesuks. Tulevikus on antud ebaefektiivne pesupesemine eilne päev ning sel moel on meil võimalik parandada planeedi ökoloogilist olukorda. Seega jääb üle vaid oodata, millal uuenduslikud pesumasinad ka Eesti kauplustesse jõuavad.