Iga vastutustundlik autojuht teab, et laps, kelle pikkus on alla 135 cm, tuleb autos paigutada spetsiaalsele istmele. Vastasel juhul riskivad vanemad nii lapse kui endi tervise ja eluga. Nüüdisajal on turvaistmete valik äärmiselt lai, mistõttu tekib vanematel tihti õigustatud küsimus, milline turvatool oma lapsele valida. Tihti pöörduvad murelikud vanemad küsimustega Kaup24 ekspertide poole.

Kõige olulisemaks kriteeriumiks turvatooli valimisel on lapse vanus ja iga. Selle järgi on istmed jagatud mitmesse erinevasse kategooriasse. Esmalt tuleb vanematel valida 0 või 0+ turvahäll. 0 turvaistet kasutatakse laste puhul, kelle kehakaal on kuni 10 kg, tavaliselt kuuluvad antud kaalukategooriasse kuni 9kuused lapsed. Selline iste peab olema kinnitatud auto tagaistmele.

0+ turvatoolid on soovituslikud lastele kuni 13 kg või umbes kuni 15 kuu vanuseni. Neid toole on võimalik kinnitada ainult seljaga sõidusuunas. 0+ kategooria istmed võib asetada ka esiistmele, ent sel juhul tuleb kõrvalistuja turvapadjad välja lülitada.

I rühma turvatoolid on mõeldud lastele, kes suudavad juba iseseisvalt istuda või kaaluvad kuni 18 kg. I rühma turvatoolidel on ka spetsiaalne turvavöö, mis kinnitab lapse turvaliselt tooli, põhjustamata mingisugustki ebamugavust. Antud turvavöö on äärmiselt lapsesõbralik, ei hõõru ega ole liialt pinges.

Kui laps ületab 18 kg piiri või kui tema pea ulatub juba üle seljatoe ääre, siis tuleb turvatool taas välja vahetada. II ja III klassi istmed on mõeldud kuni 36 kg ja kuni 150 cm pikkustele lastele. See on spetsiaalne iste, millel võib turvavöö last veidi soonida mistõttu on soovituslik kasutada spetsiaalset polsterdust, mis muudab turvavöö kasutamise lapse jaoks mugavamaks.

Hetkel on äärmiselt populaarsed III grupi toolid, mis on loodud vanematele, 7-8aastastele lastele, kuid Kaup24.ee spetsialistid hoiatavad, et väiksematele lastele see tool kindlasti ei sobi. Antud iste ei kaitse last külgkokkupõrke eest. On tootjaid, kes on kohandanud mainitud tooli kaaluvahemikus 9-36 kg, kuid antud tooli soetamisel tuleks olla äärmiselt ettevaatlik.

Osta vastutustundlikult

Vastavalt Kaup24.ee ekspertide sõnadele peavad kõik turul olevad tooted läbima kohustusliku Euroopa ECE 44-04 testi. Igal kvaliteetsel turvatoolil on oranž silt, millel kirjas istme tootja, mudel ja toote unikaalne kood, mis näitab, et mudel on edukalt läbinud ECE 44-04 testi. Testid on vajalikud istmete turvalisuse kontrolliks. Testi käigus läbivad istmed mitmeid avariiolukordi. Sellist tüüpi katseid viib läbi Saksamaa autoklubi ADAC.

Turvaistmed on läbinud sõltumatuid teste, kontrollimaks nende turvalisust, usaldusväärsust, mugavust, keskkonnasõbralikkust ja teisi olulisi kriteeriume. Seetõttu tuleb enne istme soetamist kindlasti konkreetse tooli turvalisuse hinnanguid uurida ning valida lapsele nendest lähtuvalt kõige ohutum ja lapsesõbralikum iste.

Korrektne kinnitus

Istmete korrektne kinnitamine on palju keerulisem, kui see esmapilgul tunduda võib. Vanemad kasutavad turvatooli paigaldamiseks tihti sobimatuid kinnitusi või ei kasuta spetsiaalseid klambreid, mistõttu võib laps toolis liiga lõdvalt kinnitatud olla. Tuleb meeles pidada, et korralikult kinnitatud turvahäll ei liigu rohkem kui 2,5 cm. Esmakinnitusel tuleks laps turvahälli sättida ning seejärel uuesti üksikasjalikult paigutusjuhend üle lugeda, veendumaks, et tool sai ikka õigesti istme külge.

Kõrge hind ei määra alati kvaliteeti

Eestis levib arvamus, et mida kõrgem hind, seda parem kvaliteet. Ent ei tasuks pimesi antud hindamissüsteemi usaldada. Erinevad tootjad kasutavad erinevaid kangaid või plastosasid. Teinekord on võimalik leida toode, mille maksumus on vaid paarkümmend eurot, ent mille kvaliteet on võrdeline paarisajaeurose istmega. Kaup24.ee ekspertide sõnul kasutatakse kallimate toolide puhul siiski hingavaid ja orgaanilisi materjale, mis ei lase lapsel liialt higistada.

Oluline on ka asjaolu, kui pikka aega laps harilikult autos viibib. Kui vanemad on lapsega tihti sõidus ning reisivad palju, siis tasub valida iste, millel on vähemalt paar erinevat asendit. Nii on lapse istumisasendit võimalik muuta, see muudab omakorda pika samas kohas istumise veidigi meeldivamaks. Kui aga turvatooli sageli välja tõstetakse, siis peaks prioriteediks olema lihtne fikseeritavus.