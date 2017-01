Soome kaitsejõud kirjutasid Oulus tegutseva ettevõttega Bittium Corporation alla lepingu turvatarkvaraga varustatud Android telefonide tarnimiseks. Samas võivad neid telefone osta kõik huvilised, kelle võimalus käia telefoni eest välja 1229 eurot.

Bittium Corporation on telekomifirma, mis on keskendunud erinevatele turvalahendustele. Ettevõtte toodab ka Bittium Tough Mobile nime kandvaid telefone, milles on mitmed lahendused telefonis olevate andmete turvamiseks.

Nii näiteks kustuvad telefonis olevad andmed, kuid telefoni tagakaant üritatakse lahti kruvida, samuti tuleb hoolas olla PIN-koodide meeldejätmisel, sest kui telefoni on sisestatud viis korda valesti PIN-kood, siis kustub samuti telefonis olev info.