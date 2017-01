Nüüdseks on kolmanda põlvkonna Lexus IS -i tutvustamisest möödas üsna täpselt kolm ja pool aastat. Nagu ikka, tuleb mudeli eluea keskel teha väike värskendus, lisada viimased tehnikauuendused ning kohendada vajadusel disaini, et ostjate tähelepanu (taas)pälvida. Kuigi Euroopa mudeligammas ruulivad ka Lexuse puhul ikka pigem džiibid (iga kolmas Euroopas müüdud Lexus kannab tähist NX ja järgmisena lähevad kõige paremini kaubaks RX-d), siis firmaautona (inglise keeles fleet) on IS igati hinnatud masin ja aitab seeläbi ka kogu margi imidžile ning müüginumbritele kaasa. DISAIN

2013. a suvel esitletud IS astus eelkäijaga võrreldes suure sammu edasi ja kannatas igasuguse häbita välja võrdluse Saksa premium-kolmikuga.

Selge see, et mudeliuuendus pole kaotanud grammigi esialgse versiooni särast, aga et konkurentidel on vahepeal päris mitu uudist välja tulnud, saabub värskendatud IS turule küll päris õigel ajal. Masin on suures plaanis väljastpoolt pea samasugune, aga mõned muudatused siiski tehti. Esimese asjana märkab silm pisut muudetud esitulesid ja ühtlasi selgub veidi hiljem, et ka IS-ile pakutakse nüüd täis-leedtulesid, mis varasemalt tuttavad vaid suurematelt mudelitelt. Margi disainifilosoofiast kantud iluvõre koos vägevate õhuvõtuavadega kaitseraua allservas rõhutab illusiooni jõulisest ja madala raskuskeskmega autost. Tagavaates jäävad silma kandilise kujuga summutiotsad ja taaskord vaid leedidest koosnevad tagalaternad, mille L-tähe kujuline muster paikneb eelkäijaga võrreldes veidi teise nurga all.