Kes natuke aerutamissporti harrastanud, see teab, kui tülikas on kajakki auto katusele ja sealt maha saada, sellega linnatänavatel liigelda – ja eriti seda, kui tülikas on paremate võimaluste puudumisel paigutada neetult pikka veesõidukit näiteks teise või kolmanda korruse linnakorterisse.

Idufirma Pakayak on leidnud probleemile lahenduse ja Kickstarteris saadi projektile ka lausa 128-protsendiline toetus. Tegu on kokkupandava kajakiga: 4,3 meetri pikkust veesõidukit on võimalik lahti võtta nii, et sellest saab moodustada meetripikkuse seljakotis kantava kompsu.

Täismõõtmetes kajaki saab sisseehitatud klambrite abil panna kokku vähem kui viie minutiga.

Praegu võtab kokkupandavate kajakkide tootja vastu eeltellimusi. Esimesed huvilised peaksid oma seljakotti pakitava veesõiduki saama kätte maikuu alguses. Kajakk maksab ligi 1700 dollarit ehk pea 1600 eurot.

Kuidas see töötab, vaata allolevast videost.