On väga alandav, tundetu ja inetu jätta keegi šokeerituna, vapustatuna ja kurvana maha restorani, sõbra pulma või perekondlikule sündmusele. Hinga sügavalt ja kontrolli oma häält.

3. Ole põhjuste osas selgesõnaline

Esimene asi, mida ta küsib, on "miks?". Nüüd ei ole kokutamiseks ega mökutamiseks aega. Mõtle eelnevalt valmis, mida sa tahad öelda. Kui vaja, siis harjuta omaette.

4. Jää endale kindlaks

See on teie mõlema jaoks tupiktee, kui sa lased end raevu või pisaratega suhtesse tagasi tõmmata. Kui leiad, et su kindlus kipub kaduma, siis hinga sügavalt sisse, kujutle end kaljuna, tugeva ja kindlana. Jää väärikaks ja kindlaks.

5. Kohtle teist inimest lugupidamisega

Kord oli teil – loodetavasti – armastav suhe. On okei, et sa teda enam ei armasta. On okei, kui sulle meeldib keegi teine. Aga ei ole okei olla õel ja teha teisele inimesele haiget.

6. Kindlusta tagalat

Kui oled olnud halvas või alandavas suhtes, siis anna selle lõpetamisest sõpradele ja sugulastele teada. Loodetavasti ei pea sa pöörduma politsei poole, aga kui pead, siis tee seda. Blokeeri eksi võimalus postitada su sotsiaalmeedia lehekülgedele. Kui kohtud temaga kogemata peol, restoranis või tänaval, siis naerata, nooguta tervituseks ja kõnni edasi.

7. Vali õige ajastus

Vaid julm ja külm inimene jätab kellegi maha pühade ajal, tolle sünnipäeval või erilisel aastapäeval.

8. Räägi tõde

Kui sa näiteks valetad tema tunnete säästmiseks, et sinu elus pole kedagi teist, siis arvesta, et lõpuks jääd ikkagi vahele. Arvesta ka sellega, et teine inimene tunneb sind ja sinu käitumist ning saab aru, kui käitud tavapärasest erinevalt.

9. Jää rahulikuks ja kultuurseks

Äratõukamine on karm. Kui teinepool karjub, nutab või kokku kukub, siis ära reageeri. Hoia suu kinni ja säilita silmsidet. Kui toimub kriiskamist ja jalgade trampimist, siis ignoreeri seda. Kui sinu suunas hakkab asju lendama, siis otsi lähim väljapääs. Ole aus ja hooliv ning kuula ära, mida teisel öelda on.

10. Hoia plaanid endale