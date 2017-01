Just Ameerika ajaloos on taskunuga olnud sõdurite jaoks põhilisi varustuse hulka kuuluvaid esemeid, seda nii revolutsiooni, kodusõja kui ka Teise maailmasõja ajal.

Mehed on sajandeid kandnud taskunuga. Aga pärast seda, kui näiteks lennujaamades ja erinevates asutustes hakati tõstma turvakontrolli taset, on taskunoad hakanud kaugastest ära kaduma. Kuid taskunoa omamine ja kasutamine on mehelik traditsioon, mis peaks jätkuma.

Milliseid taskunuge on olemas?

AoM toob välja kolm erinevat taskunoa liiki. Aga näiteks selleteemaline Wikipedia artikkel lausa 22. Igatahes võib öelda, et neid on tõesti erinevaid, ühe teraga liigendnoast kuni mitmekümne teraga multitööriistani (tuntuim neist Šveitsi sõjaväenuga) välja.

Kust taskunuga saada?

Kõige toredam on see, kui sinu taskunuga on saadud poisipõlves isalt. Ja eriti tore on see, kui sina saad selle ühel päeval oma pojale edasi anda. Kui sa usud, et su poeg on juba enam-vähem sellises eas, et ta suudab terariistaga end ja teisi vigastamata toime tulla, siis võiksid selle kinkida talle juba täna.

Kui on vaja taskunuga osta, siis on vastus küsimusele "kust?" väga lihtne – ükskõik, kust.

Ja miks siis peaks igal mehel taskunuga kaasas olema?

Võib arvata, et sa oled korduvalt olnud olukorras, kus pidanud mõtlema: "Pagan, taskunuga oleks nüüd küll abiks!" AoM toob välja mõned selliseid situatsioonid.

1. Karbi avamine.

2. Köie, lipikute ja nööri lõikamine.

3. Õuna lõikamine. Taskunoa abil viilhaaval õuna söömine on selline filmilik tegevus, mis tekitab sinus tõsise pahapoisi tunde.

4. Kirja avamine. Muidugi saaks seda teha ka sõrmega, aga noaga on see palju mehelikum.

5. Relv. Taskunuga pole just maailma kõige efektiivsem, aga ikka parem kui mitte midagi.

6. Matkamine. Kuidas sa veel saaksid teritada oksast tehtud varrast oma saagi küpsetamiseks lõkkel? Saagi all on siin muidugi silmas peetud grillvorste.

7. Sa ei või iial teada, millal sa võid sattuda mõnda sellisesse hädaolukorda nagu MacGyver. Ole ettevalmistatud.

8. Kui köiega kiigud, siis sul ju lihtsalt peab nuga hammaste vahel olema!