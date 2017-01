Räppar Chris Brown olevat läinud marru, kui sai TMZ-is ilmunud loo kaudu teada – ja näha –, et üks ta sõpradest on pilbastanud Brownile kuuluva 500 000 dollarit maksva Lamborghini Aventadori.

Õnnetus juhtus Lamborghiniga Coldwater Canyonis ja kuna selle põhjustaja põgenes sündmuskohalt, siis politsei ei tea, kes autot juhtis. Brown aga on TMZi teatel roolikeeraja isikust igati teadlik. Ja teadlik ka sellest, et peab remondikulud - kui seda autot enam remontida annab - ise tasuma, sest sõber on selline, et "tal pole isegi potti, kuhu pissida".

Ning kui varem oli Brown lubanud seitsmel oma sõbral endale kuuluvate autodega ringi sõita, siis nüüd on ta kõigilt võtmed käest võtnud.

Kallis õppetund.

Missugune näeb välja rusudeks sõidetud Lamborghini Aventador, vaata TMZ-is SIIT.