Lennujaam ei ole koht, kus teha ohutuse ja terrorismi teemal kohatuid nalju. Sellesse ämbrisse astus aga Kuala Lumpuri lennujaamas üks mees – nimelt kandis ta väikest seljakotti, millel oli kirjas: "Selles kotis on pomm, relv, suur nuga ja palju narkootikume."

Üks pealtnägija kommenteeris The Sunile: "Uskumatu, et mõned inimesed võivad olla praeguses aja- ja eluhetkes nii rumalad, et teevad selliseid nalju, kui igal pool on terrorirünnakute tõttu kõrgendatud järelevalve.“

Tema sõnul ei tekkinud mehel aga selle kotiga probleeme – ilmselt ei näinud turvatöötajad sõnumit kotil. Võib öelda, et turistil läks hästi, sest viimaste aastate jooksul on olnud kuulda nii mõnestki juhtumist, kui terrorismiteemadel naljatanud inimesed on arreteeritud.

Taolist kotti on võimalik osta Amazonist kümne euro eest.