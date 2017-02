Erinevaid andmeid selle kohta, mis päeval broneerida lend, on palju. Travel and Leisure vahendab viimatist Expedia uuringut, mille kohaselt on kõige odavam osta lennupilet pühapäeval.

Seevastu kõige kallim on osta lennupiletid reedesel päeval.

Tulemuste saamiseks vaadeldi kõiki läbi Expedia süsteemi ostetud pileteid mullu vahemikus 1. jaanuar kuni 24. oktoober.