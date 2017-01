"Esimene idee on sinu väärtusliku vara turvaliseks hoidmiseks, teine plastpudelite taastöötlemiseks ja kolmas ning viimane õpetab tegema omaenda superstiilset lambipirnikujulist korgitseri," kiidab Dirty Wheel "röögatult populaarse ja loominguliselt briljantse" YouTube'i kanali MrGear videot. ÕL Mehele soovitab sellesse kiidujuttu suhtuda mõningate möönduste ja terve talupojamõistusega, kuid tõdeb, et mingi iva vähemasti esimeses ja viimases nipis on. Niisiis: loo esimeses osas õpetatakse, kuidas toosifreesi abil õõnestada ning põleti abil kindlustada suure lauaküünla põhja salalaegas. Iseenesest vahva idee. Kuid mõned küsimused siiski tekivad. 1. Mis siis, kui salalaegas ununeb ning küünal vanaema kaelaehte ja viietaalasega tükkis lõpuni põletatakse, ajades ehte parafiiniläga täis ning tuhastades raha? 2. Mis kasu on asjadest, kui neid hoitakse sellises raskesti kättesaadavas peidikus, et vanaemale mõelda tahtes pead haarama toekama noa? 3. Milliste narkomaanidega see meister küll koos elab, et ta isegi viiedollarilise kupüüri ära peab peitma?

Video teises osas ruineeritakse üks kena lauatükk ja pliiatsiteritaja, et lõigata koolapudelist plastiklinti, mida sisuliselt keegi ega kuskil kasutada ei oska. Eestis saab sellise pudeli eest 10 senti ehk kaks toosi tikke, lisab läheb pudeli plast tõepoolest taaskasutusse.

Kolmandas osas meisterdatakse vanast lambipirnist veinikorgitser. See on tõepoolest stiilne vidin, aga ... kus müüakse sihukesi plastmassigraanuleid ja mis tavalisel korgitseril viga on?