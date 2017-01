170 meetri kõrgune Sigiriya (singali keeles "lõvikalju") on Sri Lanka keskosas asuv suur järskude nõlvadega graniitküngas ning selle künka otsas asunud iidse kaljukindluse ja palee varemed.

Sigiriya on ümbritsetud aedade ja tiikide vööndist. Kogu kompleks on visuaalselt äärmiselt huvitav ning kalju tipust avaneb suurepärane vaade ümbruskonnale. Sama põnev on kalju nõlval olevat treppi mööda tippu tõusmine. Sigiriya kuulub UNESCO maailmapärandi nimistusse ja on populaarne reisisiht turistide seas.

Sigiriya kindlus-palee ehitati tõenäoliselt 5. sajandi lõpus valitseja Kashyapa korraldusel. Kashyapa oli troonile tõusnud ebaseaduslikult, tõugates sealt minema oma isa. Kuna Kashyapa kartis vastaste kättemaksu, viis ta pealinna senisest asupaigast Anuradhapuras paremini kaitstavasse Sigiriyasse. 495. aastal sai Kashyapa siiski lüüa ja pealinn viidi tagasi Anuradhapurasse. Sigiriya oli seejärel kuni 14. sajandini budistlik klooster. Hiljem on Sigiriya olnud kasutusel veel ka kohaliku riigi kaitseotstarbelise vahipostina.

Teise loo kohaselt alustas Sigiriya ehitust aga Kashyapa ning Kashyapa ise lasi ehituse oma isa auks üksnes lõpetada.

Sigiriya oli kunagi nii palee kui ka kindlus. Suur palee paiknes mäe tipus ning mäe keskosas asusid astangud, kaitsemüürid, kaitsekraavid ja mäe nõlval ka väiksem palee. Mäe läheduses paiknesid aga rikkalikud aiad. Sigiriyat peetakse esimese aastatuhande üheks tähtsamaks linnaplaneeringu näiteks. Sealne planeering kombineerib sümmeetria ja asümmeetria, inimese poolt loodud geomeetrilised vormid ja piirkonna looduslikud olud. Sümmeetrilise põhiplaaniga oli muuhulgas valitsejate park, kus oli olemas isegi veevärk.

Osa kaitsemüürist oli kunagi nii hästi poleeritud, et seda nimetati peegelmüüriks ja selle poole vaataja võis näha oma kujutist. Peegeldumise tagamiseks oli müür kaetud teatud tüüpi portselaniga. Omal ajal „kirjutasid“ inimesed müürile kõikvõimalikke sõnu ja lauseid. Varasemad müüril olevad kritseldused on dateeritud kaheksandasse sajandisse. Kaasajal on müüri sodimine loomulikult keelatud.

Sigiriya aedu peetakse ühtedeks vanemateks teadlikult kujundatud aedadeks Lõuna-Aasias. Sealsed aiad on jaotatud kolmeks omavahel seotud osaks – veeaedadeks, kiviaedadeks ja astangulisteks aedadeks.

Esimeses veeaias asub saar, mis on ümbritsetud veega. Teises veeaias on kaks pikka ja sügavat tiiki. Tiikides olid purskkaevud, mis praegugi kevadise suurvee ajal toimivad. Teises veeaias paiknevad ka mitmed kunstlikult rajatud saared. Kolmas paikneb kahest teisest veeaiast kõrgemal ning selles on suur kaheksanurkne tiik. Veeaiad on paigutatud ida-lääne teljele sümmeetriliselt. Sigiriya kiviaedades on mitmed suured rändrahnud, mis on omavahel ühendatud looklevate jalgradadega. Astangulised aiad paiknevad looduslikel mäeastangutel. Nad on loodud tellistest müüridest ning asuvad kiviaedade ja mäkke viiva trepi vahel.

Sigiriya mäe läänepoolsel nõlval asus kunagi suur hulk ammuseid maalinguid. Need freskod võtsid kunagi enda alla 140 meetri pikkuse ja enam kui 40 meetri laiuse ala. Osa neist maalidest on säilinud kaasajani ja muutunud Sigiriya oluliseks sümboliks.

