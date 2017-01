Oled sa valmis tankima oma paaki õiget kütust? Sest: kuigi trenn on tähtis, on ka õige toitumine ülioluline, kui tahad lamedamat kõhtu ja rindu, mis joostes üles-alla ei hüppa. Ask Men on toonud toitumisspetsialisti abil välja tosina toite ja jooke, mis aitavad kiirendada ainevahetust ja su kehale head teha. Roheline tee On tõestatud, et roheline tee aitab seedida glükoosi. Ühe uuringu käigus leiti, et rohelist teed joonud katsealused kaotasid ka oma tavapärase menüü juures kolme kuuga kaalust keskmiselt poolteist kilo.

Kofeiin

Ka kofeiin viskab su ainevahetusprotsessile hagu alla. Kofeiini leidub ka rohelises tees ning kui sa väga kohvi ei armasta, siis võid kofeiini ammutada näiteks kakaost. Tšillipipar Neis sisalduv kapsaitsiin – seesama aine, mis tekitab kõrvetavat tunnet – kiirendab südame tööd, vähendab söögiisu ja arvatavalt tõukab tagant ka ainevahetust. Kui sa neid kaunasid närida ei taha, siis lisa näiteks oma hommikusele munapudrule natuke tšillit sisaldavat vürtsikastet. Munad Valgupomm – igas munas on seda 6 grammi. Lisaks on need odavad ja kättesaadavad, sisaldavad rasva, D-vitamiini ja koliini (vitamiin B4). Ja munad ei ole tingimata ainult hommikusöök, neid võib segada näiteks lõunasöögiks omletina lehtköögiviljadega ja süüa koos avokaadoga. Pähklid Erinevatel pähklitel on samuti ainevahetusele häid omadusi. Eriti just mandlid on rikkad magneesiumi ja E-vitamiini poolest, mis on võimas antioksüdant ja südamele hea. Lisaks pähklite närimisele võid süüa tehes asendada nisujahu mandlijahuga. Läätsed ja oad Toitaineterohked valguallikad, mis lisaks sisaldavad rohkelt kiudaineid. Ehk siis: tugev ja sealjuures püsiv energialaks. Õlisalvei ehk chia Kolmikvõit: tervislikud rasvad, kiudained ja valgud. Täiskõhutunne püsib kauem. Chia seemneid võib lisada näiteks hommikusele smuutile, jogurtile või salatile. Marjad Maitsvad, lisaks sisaldavad rohkelt kiudaineid ja antioksüdante. Üks tass vaarikaid annab vaid 60 kalorit, aga sealjuures 8 g kiudaineid. Eriti head jogurtiga või smuuti peal ja sealjuures on need külmutatult sama kasulikud kui värskena. Lehtköögiviljad (Näiteks lehtsalat, jääsalat, spinat, rukola – toim). Raua ja kiudainete allikas. Salatit tehes aga ole ettevaatlik salatikastmega – liigne hulk rasvast kastet võib teha tervisetoidust kaloripommi. Lõhekala Omega 3 allikas, alandab põletikulisi protsesse ning ühtlasi ka keha vastupanuvõimet leptiini-nimelisele hormoonile – just see hormoon mõjutab isu, tekitades või mitte tekitades täiskõhutunnet. (VIDA PRESS) Kreeka jogurt Tavalisest jogurtist kaks korda võimsam valguallikas. Lisaks on see kaltsiumirohke ja probiootiliste omadustega ehk siis see toidab su seedesüsteemis elavad häid baktereid, parandab seedimist ja organismi vastupanuvõimet. Hapuka maitse pehmendamiseks lisa veidike mett, teelusikatäis kakaod või värskeid puuvilju. Vesi