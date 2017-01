Las saab 2017 selleks aastaks, kus meie ühiskond lõpuks ometi jätab selja taha selle kollektiivse öäk-faktori, kui pepuvärk teemaks tõuseb. Jah, see on see koht, millest me kõik kakame. Aga see on paljudele ka võimas naudingukeskus. See ei pruugi olla sinu või teie jaoks, aga sa ei saa kunagi teada, kui ei proovi.

Täpselt kuu aega tagasi antud uusaastalubadustest on paljud juba üle parda heidetud. Põhjus: enamasti kipuvad inimesed end üle hindama ja andma liiga suuri ja raskestisaavutatavaid lubadusi. Kuid Ask Men pakub lohutuseks välja 10 seksiteemalist väljakutset, millest nii mõnegi võid endale lubaduseks võtta ja oma seksuaalelu veelgi paremaks muutmiseks järgneva 11 kuu jooksul ellu viia.

Liiga paljude meeste puhul seksuaalne soolo nii algab kui ka lõppeb parema käega ja salvrätiga. Aga pole mingit põhjust, miks peaks masturbeerimiskombed tänagi keskaegsed olema. 21. sajand on toonud meile meeste seksmänguasju, mis viivad naudingu aste kõrgemale. Kuulsamaid selliseid on Fleshlight.

Fleshlight meeste mänguasi. (Fleshlight.com)

3. Osta oma partnerile seksmänguasi

Kui sa oled pikaajalises suhtes ja tahad, et su teinepool saaks naudinguid läbi elada ka siis, kui sind parajasti kohal pole, siis miks mitte hankida talle patareidega sõber? Naise naudingu löövad üles näiteks Magic Wand või Womanizer.

Womanizer naiste mänguasi. (Amazon.com)

4. Proovi grupiseksi

Monogaamia võib olla inimkonna ajaloos sajandeid töötanud, aga mõtle: 21. sajand ning sa ei seksi oma elu lõpuni ühegi teise inimesega? Meie seksuaalselt avatud maailmas on väike püherdamine 2+ partneriga reaalsem ja lihtsamini saavutatavam kui kunagi varem.

5. Uudista VR-pornot

Mitmed pornotootjad on juba hüpanud metsikusse, veidrasse ja põnevasse maailma, mida pakub virtuaalreaalne porno. Ka VR-prillid muutuvad üsna levinumaks. Pole mingit põhjust, miks aastal 2017 ei võiks seda isegi avastama asuda.

6. Avasta tasulist pornot

See võib kõlada segaselt – maksta? Porno eest? Kui kõik kohad on tasuta kraami täis? Aga kui sa juba maksad Netflixi ja Spotify kasutamise eest, siis ei ole midagi väga pöörast, kui maksad näiteks Pornhub Premiumi teenuse eest. Saad märksa enam võimalusi ja kvaliteetsemad videod. Ning kui arvestada, kui palju aega sa porrile kulutad, siis ilmselt oleks mõistlik investeerida kvaliteetsesse kraami.

7. Proovi äärelkäimist

Head armastajad ei sünni, vaid kasvavad. Ning kuskil pole see kindlam kui edging'u puhul. Võib-olla pole sa sellest varem kuulnud, kuna see pole just tavapärane õllelauajutt. Aga see on üks lihtne tehnika, mis toob sulle ja su partnerile voodis häid dividende.

8. Püüa laiendada oma piire

Üliliberaalne Ask Men seletab siinkohal, et seksuaalsus on skaala, enamik mehi üldse mitte nii heterod, kui ise arvavad, ning julgustab enda seksuaalsust avastama ja piire laiendama. Ehk siis vihjab üsna otse homo- ja bisuhetele.

ÕL Mehele tõdeb lihtsalt: ole avatud. Kui sul on näiteks kinnisidee sebida pilbaspeenikeste naistega, siis proovi avatud meeli lopsakamate naiste võlusid ja vastupidi.

9. Testi kõrgtehnoloogilist kondoomi

See vahend tõmbab tugeva piiri seksi minevikule ja tulevikule. Kindel on ka see, et nii arenenud tehnoloogiat pole sa oma riista ümber varem kandnud.

Lelo HEX kõrgtehnoloogiline kondoom. (Target.com)

10. Korralda seksikas puhkus