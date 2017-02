Parfüümid on üks osa meie stiilist ja olemusest. Nii naised kui mehed soovivad hästi lõhnata, anda parfüümiga edasi häid emotsioone ning luua head esmamuljet. Viimasel ajal soetatakse parfüüme sageli just e-poodidest. Kuidas aga valida endale või sõbrale just see kõige õigem parfüüm, mis Sinu või tema olemusega kõige paremini sobib?

Sagedad on kaks olukorda – lõhna valimine iseendale ja lõhna valimine kingituseks. Millisel juhul on valik keerulisem? See oleneb suuresti konkreetsest olukorrast. Teinekord soovime kingitust teha üllatusena, kuid on ka juhuseid, kus kingisaaja avaldab arvamust või soovi, millised lõhnad talle meeldivad või millist konkreetset parfüümi ta endale soovib. Vahel avaldab kingisaaja hoopis, millised brändieelistused tal on või millised lõhnanoodid talle eriliselt meeldivad. Viimasel juhul on väga mugav kingitus valida just e-poest, sest e-poodides on lõhnu äärmiselt täpselt kirjeldatud ning enamasti on ka parfüümis esinevad lõhnanoodid kenasti välja toodud. Nii muutub lõhnade soetamine äärmiselt mugavaks ja kiireks tegevuseks.

E-poodidest parfüümi soetamisel on suureks plussiks ka raha säästmise võimalus. Kellelegi ei ole enam ammu üllatuseks, et e-poodide hinnad on tavapoodide hindadest tunduvalt soodsamad. Mõned inimesed hindavad tagasihoidlikke brände, teised armastavad aga Calvin Kleini või Versace’it ning kuna viimased on üsna krõbeda hinnaga, siis tasub kahtlemata need just mõnest usaldusväärsest e-poest valida. Siiski tuleks e-poest kauba soetamisel olla tähelepanelik ning veenduda, et tegu on usaldusväärse kaupmehega. Vastasel juhul võid soetada analooglõhna, mille hind on küll uskumatult madal, ent millel puudub igasugune kvaliteet ja head omadused.

Vahel on keeruline leida parfüüm, mis sobib Sinu elustiili ja olemusega. Mõned inimesed eelistavad magusamaid ja osad värskemaid aroome. Parfüüme on ääretult laias valikus ning ilmselt leiab pikapeale igaüks endale just selle õige ja südamelähedase.

Olenemata sellest, kas ostad parfüümi endale või kingituseks, tee oma valik lugupeetud ja usaldusväärsest e-poest. Nii hoiad raha ja aega kõvasti kokku ning lõpptulemuseks saad kvaliteetse toote, millega on võimalik rõõmustada nii iseend kui kallist sõpra.