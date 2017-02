Fotokaamerate tootmine on aeglustunud. Turgu valitsevad nutitelefonid, droonid ja seikluskaamerad ning tundub, et osad fotokaamerad kaovad peagi jäljetult. Siiski on fotokaamerate tootjate seas hulljulgeid, kes on turule toonud uusi mudeleid, mis eristuvad drastiliselt eelkäijatest funktsioonide ja välimuse osas.

Fotokaamerate turgu täiustavad nüüd kiirpildikaamerad. Kindlasti oled ka Sina näinud aparaati, mis prindib pildi vaid paar sekundit peale selle jäädvustamist. Aparaadist prinditud paberile ilmub mõne sekundiga kena pilt. Antud kaamerate fotod ei ole küll superhea kvaliteediga, kuid kaamera täidab oma funktsiooni – kaader jäädvustatakse paberile. Puudub vajadus piltide sorteerimiseks, ilmutusse viimiseks, selle eest eraldi maksmiseks ning lisaks veel piltide ootamiseks. Lihtsalt üks klõps ning saadki pildi albumisse lisada või sõpradele kinkida.

Millised on praeguse hetke kõige populaarsemad kiirpildikaamerad, mis on seejuures ka taskukohase hinnaga? Koostasime väikese nimekirja.

Polaroid Pop

Uhiuus kaamera, mis oli väljas ka hiljutisel CES 2017 näitusel Las Vegases. Polaroid kaamerate pildid on suurepärase kvaliteediga, sest just Polaroid oli see, kes populariseeris kiirpildikaamerad. Ettevõte on tuhast tõusnud just tänu antud kaamerate tootmisega alustamisele. Polaroid Pop kaamera on 20-megapiksline ning võimaldab filmida ka FullHD resolutsiooniga videosid. Kaameral on ka 4-tolline puutetundlik ekraan, mis muudab kaamera kasutamise ja piltide jäädvustamise veelgi mugavamaks. Lisaks on seadet võimalik ühendada nutitelefoniga ning sel moel on pilte printida ka telefonist. Polaroid Pop kiirpildikaamera jõuab turule käesoleva aasta lõpus.

Polaroid Snap

Polaroid Pop kaamerat oodates tuleb kasutamiseks valida teised populaarsed Polaroid kiirpildikaamerad. 10-megapikslisel Polaroid Snap kaameral on klassikalise fotokaamera välimus, ent see mahutab endasse suurel hulgal fotopaberit ning jäädvustab ka hea kvaliteediga fotosid. Lisaks on Snap kaamera puhul võimalik valida, kas soovid printida värvilisi, must-valgeid või vanaaegses seepia toonis pilte. Snap kaameral on SD-kaart, mis salvestab prinditud pildid ka digitaalselt. Printimine toimub tänu unikaalsele Polaroid Zink® Zero Ink® tehnoloogiale, mistõttu ei nõua antud trükitehnika ka traditsioonilist tindikassetti.

Aparaat maksab ligikaudu 104 €.

Fujifilm Instax Mini 90

Fujifilm ettevõttele tuleb olla tänulik, et nad toetasid kiirpildiaparaate juba enne, kui Polaroid selle taas populaarseks muutis. Antud mudelil on tõeliselt kena klassikaline välimus. Lisaks on kaameral erinevaid filtreid ja pildistamisstiile, mistõttu võib öelda, et sellega on võimalik jäädvustada paberile tõelisi Instagrami fotosid. Fujifilm Instax Mini 90 on tõeline hipsterite pärl, millega on väga mugav kiirpilte jäädvustada ning mis näeb ühtlasi ka äärmiselt stiilne välja.

Kaamera maksumus on ligikaudu 117 €.

Leica Sofort

Sa võib-olla ei usu, kuid antud soliidse välimusega kaameral on ka selfide pildistamise funktsioon, seda tänu Soforti esiküljel olevale väikesele peeglile, mis lihtsustab kadreerimist. Sofort kaameral on kompaktne kere ja selged ning kiired juhtnupud.

Kaamera maksumuseks on umbes 300 €.

Lomo Instant Auto

See South Beach mudel on tõeline hipsterite rõõm. See on klassikalise välimusega kiirpildikaamera, millel on mitu erinevat objektiivi. Seadmel ei ole küll märkimisväärselt palju funktsioone, ent sellegipoolest väärib see kahtlemata tähelepanu. Näiteks on enne pildi printimist võimalik mitu eelnevalt jäädvustatud pilti kokku töödelda. Tulemuseks on tõeline meistriteos. Printimiseks kasutab seade Fujifilm Instax paberit.

Maksab ligikaudu 200 €.

Milleks kiirpildikaamera endale soetada? Kiirpildikaamerad on väga lõbusad erinevatel pidudel, mil fotograaf või miks mitte ka külalised, saavad end jäädvustada ning pildid mälestuseks koju kaasa võtta. Kiirpildikaamerad lisavad üritusele retrohõngu. Need on ideaalsed, kuna Sul on võimalik pilt hetkega jäädvustada ning kohe see ka oma pildialbumisse lisada.