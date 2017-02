Lennukoolitaja ja piloot Toomas Uibo kirjutab purjutajatest lennujaamas ja lennuki pardal. Mida teha, kui leiate end olukorrast, kus teil tuleb ootesaali jagada nokastanud kaasreisijaga, kes nõuab lärmakalt tähelepanu? Kas ja kui palju tohib olukorda sekkuda? Kes otsustab, kas võtta purjus reisija pardale või mitte? Kes maksab kinni võimaliku hädamaandumisega seotud kulud ja muu kahju?

See lugu on elust enesest. Oodates Stockholmis, Arlanda lennuväljal Nordica lendu, jäid silma ja kõrva viis nokastanud nooremapoolset meest, kes üle saali kõva häälega ropendades ja ringi tuikudes kaasreisijaid häirisid ja pidevat tähelepanu nõudsid.

Kaks naist reageerisid ning asusid nokastanud tüüpe vaigistama: üks püüdis neid viisakalt korrale kutsuda, teine astus kõigepealt lähimasse baari ja palus meestele rohkem mitte alkoholi müüa ning seejärel luges lällajatele ette lennufirma õiguse purjus reisijaid pardale mitte lasta.

Nordica kaptenit informeeriti juba teel Stockholmi viiest purjus reisijast ootesaalis. Kapten otsustas mehed siiski pardale lubada ja koju lennutada, sest räusklejad olid ühest kojulennust juba maha jäänud ning võimalik, et just tundidepikkune ootamine neid jooma ajaski. In vino veritas (veinis peitub tõde ld.k) – vaevalt, et nad isegi aru said, et purupurjus olekus tõelisteks metslasteks muutusid ...

Pikka ja põhjalikku selgitust nii reisijate kui ka meeskonna käitumise kohta purjus inimeste suhtes loe Acceleristast.