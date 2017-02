Eestlastele ei pea saunamõnudest ja sauna kasulikkusest pikka loengut pidama: me oleme aastasadu olnud saunarahvas. Tore on aga see, et USA väljaanne Men's Health on ühe sealse meditsiinispetsialisti toel võtnud käsile ka Ameerikamaa rahva harimise sauna teemal. Toome meeldetuletusena leilivõtmise kasulikkusest selleteemalise loo lühendatud kujul ka Eesti lugejateni.

Mis võiks talvel olla parem kui natuke omaette aega auruses saunas? Põhimõtteliselt eimiski (aga saun koos heade sõprade ja väikse õllega? – toim). Aga kui sa seal oma stressi minema higistad, siis võid sa mõelda, et kas see lämmatav kuumus ikka üldse tervislik on? Ports värskeid uurimusi ütleb, et on.

Alustuseks, saunaskäik võib aidata sul saada üle talvemasendusest. "Mõned uuringud on näidanud, et sauna kasutamisega kaasneb osade depressioonisümptomite leevenemine, teiste seas nälja, valu ja lõõgastumisvõime," märgib Wisconsini ülikooli pere- ja kogukonnameditsiini osakonna kliiniline juhendaja Sagar Shah.