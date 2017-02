Peekon on maitsvamaid, toitvamaid ja mehelikumaid hommikusööke, mis üldse olemas. Paraku on meil enamasti hommikuti liiga vähe aega, et panni soojenemist oodata. Nüüd on probleemile lahendus olemas: lõpuks ometi on leiutatud peekoniröster. Ask Men leiab isegi, et peekon on inimkonna suurim leiutis ja selle röstimiseks mõeldud masin on tähtsuselt teine. Köögimasina mõtles välja ja paiskas turule Nostalgia Electrics ning selle nimi on Bacon Express ehk Peekoniekspress.

Vertikaalne küpsetamistehnika muudab toiduvalmistamise ka tervislikumaks: liha ei lama omaenda rasvas, vaid rasv nõrgub alla ja koguneb spetsiaalsesse mahutisse. Ning ka peekon ise saab nii kiiremini krõbedaks. Lihtsalt riputad peekoniribad üle masina keskosa ja ootad, kuni see on valmis. Kuumus on reguleeritav.

"Hommikusöök pole enam kunagi see, mis see oli varem," juubeldab AM. "Nüüd vajame vaid mingisugust robot-drooni, kes teeks peekonivõileivad valmis ja tooks meile voodisse."