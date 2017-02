"Kuidas see võimalik on, et veebisaidid nagu Google ja Amazon ei ole kunagi "hooldustöödeks suletud"?" küsib Redditi rubriigis "Selgita, nagu oleksin viieaastane" kasutaja Allvoid.

"Mõtle suurest veebisaidist, nagu oleks see maja aadressiga Võrgu tänav 200," alustab oma muhedalt lastepärast selgitust DoctorOddfellow. "Kõik teavad, kuidas jõuda Võrgu 200, et jõuda, ütleme et näiteks Amazoni perekonna majja. Perekond Amazoni maja on paraku juba muutumas üsna räsituks ja paljud asjad on katki. Ja perekond tahab teha mõned päris suured kujunduslikud muudatused. Neil tuleks ehitada uus maja, aga nad ei taha uue maja ehitamise ajal jääda ilma ühegi oma sõbra külaskäigust (ja neil käivas sõbrad külas sisuliselt pidevalt, nad on üks populaarne perekond!).

Nii ehitavad nad maja Võrgu 204 krundile, aga kellelegi sellest ei räägi. Kuni uut maja ehitatakse, käivad kõik endiselt Võrgu 200.

Siinkohal see saladus: kui uus maja on valmis, Amazoni perekond sisse kolinud ja valmis selleks, et inimesed külastavad neid uues kohas, siis panevad nad uuele majale vana majanumbri! Nüüd külastavad kõik sõbrad neid Võrgu 200, aga tulevad uude majja, mitte vanasse (sest sõbrad oskavad nende majja tulla ainult äpi abil, näiteks nagu Google Maps autos. Nii lähevad nad misiganes maja juurde, millel on see õige aadress. Rumalad sõbrad!).

Nüüd, kui nad on uude majja sisse kolinud ja kõik sõbrad külastavad neid seal, saab Amazoni perekond vana ja katkise maja maha lammutada, ilma et nad ühegi sõbra külaskäigust ilma jääksid! Jee!"