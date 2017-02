Abiellumine on üks pagana suur asi ja ära võta seda liiga kergelt, märgib Thrillist. Enne altari ette sammumist tasub endalt küsida mõned küsimused – mis erinevalt sõrmustest, pulmakleidist ja pulmamarsist on üsna ebaromantilised.

Kui sina oled puhtusehull ja partner õudusunenägu, siis kuidas te hakkama saate? Kas te saate hakkama? Räpas elamine võib viia sind kiiresti meeleheitele. Kui olete väga erinevad, siis püüdke kindlaks teha, kas suudate leida kompromissi.

3. Kas te tahate lapsi?

20ndates eluaastates võib see tunduda veel üsna kauge küsimusena. Aga see on oluline. Sulle võib tunduda veider sellest praegu rääkida, aga see info võib mõjutada su tulevikku.

4. Kui palju teil laene on?

Finantsolukorrad tuleks enne abielu selgeks teha. Kui palju te teenite, millised on võlad – need asjad hakkavad mõjutama teie elu, pulmakulud on sellest väikseim asi. 1000-eurone laen on hoopis midagi muud kui 10 000-eurone ja õppelaenumakse teises suurusjärgus kui krediitkaardimakse.

5. Kes majanduslikult millegi eest vastutab?

Kes maksab üüri ja kes kommunaalmaksud, kas hangite ühise pangaarve või kasutate mõlemad ikka enda oma. Ka on mõistlik olla kursis teineteise kulutamiskommetega.

6. Kas su ämm on hull inimene?

Tõenäoliselt, aga kas sa suudad seda taluda? Arvesta sellega, et ta ei kao niipea kuhugi. Ilmselt armastad sa oma kihlatut – aga kas piisavalt, et käia kogu ülejäänud elu läbi ka tolle naisterahvaga?

7. Kas emb-kumb teist muudab oma perekonnanime?

Naised ütlevad sageli, et uue nime võtmine on paras põrgu, kuna see tekitab kõigis segadust, tööandjas, PPA passilauas, postkontoris jne. Miks mitte ei võiks hoopis mees võtta naise perekonnanime? Igatahes tasuks see küsimus läbi mõelda.

8. Kas teete abieluvara lepingu?