Ühendkuningriigis viidi läbi uuring, mille käigus selgitati välja, millistes autodes inimesed tunnevad partneriga kõige suuremat tõmmet ning on valmis sealsamas tegudele asuma. Üllatusena selgub, et kire sütitamiseks ei ole vaja suurt autot, vaid piisab õige pisikesest sõiduvahendist. Väike auto, suur armuleek!

Selleks, et luua peret, ei ole tingimata tarvis hankida suurt autot. Õigemini, auto ei ole üldse pere loomise eelduseks, tähtis on suhe ja valmisolek võtta vastutust. Kui aga mõttes mõlgub väike amüsantne seiklus, on autost mõnikord abi kirelõõma sütitamiseks ja selle maandamiseks. Üllatus-üllatus, ka selliseks suhtluseks ei ole vaja suurt autot!

Magamistuba, köök ja vannituba ei ole ammugi enam need kohad, kus oma elule vürtsi lisada. Hoopis toredam on minna telkima või teha väikene automatk. Kes mäletab, siis soomlased on teinud põhjaliku uuringu, miks just autos on inimestel kõige lihtsam rääkida oma tunnetest ja need vallale päästa.