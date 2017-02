Oled ehk mõnikord märganud, et mõnel mehel on alati kaasas kõikvõimalikes olukordades vajaminev ja see teeb neist elupäästjad, märgib Nextluxury.com. Olgu siis vaja avada pudelit, midagi lõigata, üles kirjutada, juukseid kammida – alati leidub mõni kutt, kel on vajalikud tarbed käepärast. Järgnevas nimestikus on ideaalne valik taskus kantavatest asjadest, mis teevad sinustki MacGyveri. Ning ehkki kõik need korraga ilmselt taskutesse ei mahu (kui sa just ei taha välja näha nagu kõlisev ja kolisev maadligi taskutega punnis pamp), võiks need olla vähemalt esikukapi peal olemas.

1. Rahaklamber

Et teha taskutesse rohkem ruumi ja samas hoida kõik organiseerituna, tasub kaaluda rahakoti asendamist rahaklambriga, mille vahele käivad vaid hädavajalikumad asjad. Näiteks sõpradega välja minnes ei vaja sa kõiki neid ehituspoodide kliendikaarte ja samuti on väiksem oht, et sa koos rahakotiga need kõik napsusena ära kaotad. Klambri vahele võiks minna sularaha, juhiluba, võib-olla ka pangakaart.