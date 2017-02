Su kehale meeldib püsida ligi 37-kraadisena. Termodünaamika seadused ütlevad, et soojusenergiale meeldib minna soojemalt kehalt üle külmemale. Külm merevesi imeb su kehast kiiremini soojuse ära kui näiteks külm õhk ja see võib olla ohtlik.

Kui sa tegeled meie kliimas mingisuguse veespordiga, oled sukelduja, purjelaudur või kajakisõitja, siis oled ilmselt kandnud märgülikonda ehk kalipsot. Võib-olla oled ka mõelnud: mismoodi see üsna õhuke keha ümber olev asjandus ikkagi sind soojana hoiab? YouTube'i SciShow kanalil on seda küsimust põhjalikult lahatud.

Kalipso on kujundatud takistama kehasoojuse kaotamist isolatsiooni abil. Väljastpoolt sissepoole minnes on isolatsioonikihtideks vee- ja hõõrdumiskindel materjal (mis hoiab suurema osa veest väljas) ja neopreen – kummine materjal, mille sees on palju soojuse kaotamist takistavaid lämmastikumullikesi. Seejärel tuleb soojust peegeldava metalli kiht: üliõhuke titaan- või vaskplekk. Ja seejärel on naha vastas veekiht, mis annabki märgülikonnale (inglise keeli wetsuit) nime – nagu ülal öeldud, on ülikond kujundatud hoidma väljas suurema osas veest, aga mitte kogu vett.