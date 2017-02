Üks variatsoone on see, kui keegi räägib, et ta käis reisil seal ja seal kohas ning sina ütled: "Oh, see pidi olema vinge, mulle hullult meeldib seal!" Millel tema vastab: "Noh, ma käisin seal koos oma naisega, et saada teise arsti arvamust tema vähi kohta."

Parem on küsida "Mis asjus sa seal käisid?"

2. "Millal teie kaks siis lapsi kavatsete saada?"

See võib tunduda süütu küsimusena. Välja arvatud siis, kui sa küsid seda paarilt, kes on tükk aega edutult lapsi saada püüdnud. Sinu sõbralik küsimus on siis nagu soola raputamine haavale. Ja mingit head vastust sel paaril sulle anda pole, kuna nad tõenäoliselt ei taha oma viljakusprobleeme sinuga arutada. Või siis pole nad otsustanud, kas nad üldse lapsi tahavad või siis üks neist tahab ja teine mitte – ning sina tood vestlusse liigset pinget.

Parem on sellist asja üldse mitte küsida. Või küsida ainult siis, kui teine pool selle teema ise üles võtab.

3. "Kas see on su ema/õde/tütar?"

Sa võid arvata, et tead, milline suhe kahe inimese vahel on, aga sa võid selles tõsiselt eksida. Näiteks küsid mehe käest, et kas see ja see on tema tütar ja ta vastab: "Tegelikult on see minu tüdruksõber." Või küsid daami käest, kas tema kõrval seisev naine on ta tütar ja selgub, et on hoopis õde.

(ÕL Mehele toimetaja tervitab siinkohal vabandustega Harrika-Andrest ja tema tüdruksõpra, kelle kohta sai küsitud: "No nii, võtsid tütre kõrtsu kaasa?").

Parem küsimus: "Ja kes on see kena daam, kellega mul on au kohtuda?"

4. "Kui kaua te siis käinud olete?"

Kui sõber toob mingile sündmusele naisterahva kaasa, siis võib see küsimus sul automaatselt suust välja lipsata. Aga: ups, nad ei olegi üldse sellest rääkinud, kas nad käivad või mitte. Nüüd vaatavad nad teineteisele otsa ja siis kohmetult põrandale.

Parem küsimus: "Kuidas teie kaks kohtusite?" või "Kui kaua te teineteist tunnete?"

5. "Kas sa oled rase?"

Klassikaline ära-puuduta-seda-teemat-isegi-mitte-kolmemeetrise-tokiga küsimus. Piinlikkuse tekitamise potentsiaal on väga suur.

Parem küsimus: sellist polegi. Las see info tuleb vabatahtlikult ja siis, kui teine pool ise selle avaldamiseks valmis.

Nagu näete, on vestluses viisakate küsimuste küsimisel peamine printsiip mitte esitada juhtivaid küsimusi ega oletada. Sest me teame, mis juhtub, kui me teeme oletusi.