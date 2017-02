Egiptus seostub paljude jaoks eeskätt püramiididega ning viimastel aastakümnetel on selle maa pea sama tuntud sümboliks saanud Punase mere äärsed puhkekohad. Samas on Egiptus oma võimsuses ja ilus palju enamat kui vaid püramiidid ja meri, kirjutab Reisiguru.

Neile, kes peavad lugu ajaloolisest pärandist, mis pakuvad emotsionaalseid kõrghetki, on Egiptuse üheks suurejoonelisemaks vaatamisväärsuseks Vahemerest umbes 600 kilomeetri kaugusele lõunapoole jääv Kuningate org.

Kuningate org on vaaraode matmispaik Niiluse läänekaldal Teeba mägedes ajaloolise Teeba linna lähedal. Kuningate org valiti matmispaigaks selle eraldatud asukoha tõttu liivakivist mägede vahel. Kuningate orgu kasutati Egiptuse Keskmise riigi perioodil. Teeba oli Vanaaja linn Ülem-Egiptuses Niiluse idakaldal. Keskmise ja Uue riigi ajal oli Teeba Egiptuse pealinn. Kaasajal paikneb Teeba piirkonnas Egiptuse linn Luxor (araabia Al-Uqşur). Teeba iidne nekropolis kuulub UNESCO maailmapärandi nimistusse.

(Pixabay)

Kuningate orust on seni leitud üle 60 hauakambri, kusjuures uute hauakambrite leide on toimunud ka viimastel aastatel. Peaaegu pooled avastatud hauakambritest on rajatud kaljulõhedesse. Hauakambritest kuulsaim on Tutanhamoni oma, mis ühena vähestest jäi antiikajal rüüstamata. Selle hauakambri avastas 1922. aastal Howard Carter. Kuningate org oli Uue riigi enamike 18.–20. dünastia (1570–1070 eKr) vaaraode, preestrite ja ülikute matmispaik. Paljud sealsed hauakambrid, käigud ja koridorid on seniajani alles.

Kuningate org koosneb kahest orust – idapoolsest orust, kuhu on maetud enamus kunagisi ülikuid ning läänepoolsest orust, kus on leitud neli hauakambrit. Hauakambrid on väga erineva suurusega. On lihtsalt väikesi koopaid või ka ulatuslikke kompleksse. Suurim kompleks (tuntud tunnuse all KV5) koosneb enam kui 120 kambrist.

(Reuters / Scanpix)

Kuningate oru hauakambrid on kaunistatud stseenidega (nii tekstide kui ka piltidega) Egiptuse mütoloogiast, andes aimu kunagistest uskumustest ja matuserituaalidest. Seejuures on erinevatel aegadel rajatud hauakambrid kaunistatud stseenidega erinevatest teostest. Üheks kõige kaunimaks hauakambriks on vaarao Seti I haukamaber, mis on tuntud tähise all KV17. Kahjuks on see 649,04 m2 suurune hauakamber palju kannatada saanud ja turistide jaoks enamasti suletud.

Kuningate oru hauakambreid on aja jooksul palju rüüstatud, kusjuures suur osa rüüstamistest teostati juba mitu tuhat aastat tagasi. Samas oli Kuninga org juba Vanaajal ka teatavas mõttes turismiobjekt. Mitmete hauakambrite seintel on iidsetel aegadel seal viibinud külastajate poolt jäetud suurel hulgal grafitit (kreeka, ladina, foiniikia jt keeltes), millest vanim arvatakse pärinevat 3. sajandist enne Kristust.

Kuningate oru enamus hauakambritest ei ole turistidele avatud. Hauakambritest 18 on turistidele valla, kuid tavaliselt ei ole nad avatud üheaegselt. Aeg-ajalt suletakse mõni hauakambritest ka korrastustöödeks. Turistidele avatud hauakambritest asub ainult üks läänepoolses orus ja selle külastamiseks on vaja eraldi piletit. Üldjuhul ei lubata enam giidiga külastusi – hauakambrites eeldatakse kõikidelt vaikust. Keelatud on ka hauakambrites pildistamine. Sõltuvalt aastaajast ja nädalapäevast külastab Kuningate oru idapoolset osa tavaliselt 5–12 tuhat inimest päevas.

Läänepoolsel orul on külastajaid palju vähem. Kuningate org on külastajatele avatud aastaringselt (enamasti suviti 6.00.–17.00. ja talveti 6.00.–16.00.).

Kuningate orgu sissepääsu eest tuleb täiskasvanul maksta 80 Egiptuse naela (10 eurot) ja õpilasel 40 EGP (5 eurot). See võimaldab lahtiolevatest hauakambritest omal valikul külastada kolme hauakambrit. Tutanhamoni hauakambri külastamise eest tuleb maksta eraldi 100 EGP (õpilasel 50 EGP). On inimesi, kelle hinnangul on Tutanhamoni hauakamber teiste hauakambritega võrreldes põhjendamatult ületähtsustatud.