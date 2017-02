Lõuna prefektuuri juhi kohalt lahkunud Tarmo Kohvile tegid kolleegid kingituseks vahva politseivärvides murutraktori. Kas iga inimene võib oma traktori selliseks värvida, vilkuri külge panna ja siis oma maalapil muru niita?

Võib küll, vastab politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Kerly Virk.

"Kui keegi väga ihkab endale samasugust politseivärvides murutraktorit, siis sellise omamine ei ole keelatud. Alarmsõiduki värviskeemi kasutamine on keelatud mootorsõidukitel, mida muruniiduk ei ole. Ühtlasi on määrav, et murutraktoriga ei osaleta liikluses. Sellega ei sõideta tänavatel-teedel, kus see nõrgema nägemisega liiklejatele võiks mingites tingimustes politseisõidukina paista ja neid eksitada," selgitab Virk.

Pintsel kätte ja alarm-muruniidukiga hoogtööle!