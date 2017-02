Tartu rahu aastapäeval avas Naiskodukaitse kõikides Eesti maakondades organisatsiooni tegevust kajastavad fotonäitused, millega antakse avalöök sel aastal 90. aasta juubelit tähistava Eesti suurima naisorganisatsiooni aastapäevaüritustele.

Tartus avati näitus Eesti Maaülikooli raamatukogus, kus saab asta lõpuni maakonniti üle Eesti ringirändavatel näitustel saab näha fotosid alates organisatsiooni ennesõjaaegsest tegevusest kuni ülevaateni Naiskodukaitse tänastest tegemistest.

Naiskodukaitse Tartu ringkonna esinaine Triin Viltrop ütles avamisel, et tal on hea meel, et Naiskodukaitse näitus on just ühe Tartu kõrgkooli ruumides. "Tartu ringkonna nägu on alati vorminud paiknemine ülikoolilinnas ja Tartu vaim. Kümnendik kõikidest naiskodukaitsjatest tegutseb Tartus ja Tartumaal olles osa ühtsest ja aina tihenevast turvavaibast," sõnas ta.

Juubelinäitust on võimalik külastada Eesti Maaülikooli raamatukogus kuni 16.veebruarini. Seejärel suundub näitus edasi maakonda.

Naiskodukaitse loodi 2. septembril 1927 ja taasloodi 1991. aastal mitmes Eesti eri paigas. Naiskodukaitse on loomisest peale aidanud kaasa rahva kaitsetahte kasvatamisele ning toetanud naiste ühiskondlikku aktiivsust ja nende sotsiaalsete oskuste arengut. Läbi oma tegevuse toetab Naiskodukaitse Kaitseliidu riigikaitseliste eesmärkide saavutamist.