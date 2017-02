Neile, kel plaanis Porsche ost, on meil väga häid uudiseid. Tõenäoliselt olete te juba mõttes sobiva mudeli välja valinud ja ehk värvigi paika pannud. Mõtlemise koht on lisavarustuse osas: mida võtta, mida jätta, mis see maksab? Mäng algab ja kõik saab selgeks, kui kasutate uut, internetiülest Porsche-konfiguraatorit!

Kui nn tavaautode ostmine liigub üha enam internetti: inimene valib välja 3-5 erinevat mudelit, võrdleb neid netis ja siis langetab otsuse, kas ja millisega proovisõitu teha, siis noobelauto ost on jätkuvalt elegantselt pikaldane ja heas mõttes vanamoeline protsess.

Vaatame lähemalt: esimesed vihjed uudismudelitele lekivad meediasse juba aasta varem. Mõni kuu enne uue mudeli jõudmist Eestisse näevad selle ära ajakirjanikud ja asjaosalised, kes oma emotsiooni laiemalt jagavad. Ootamine paneb peopesad higistama ... nii tahaks juba!