Vana Gambrinus maitses rahvusvahelist koostööõlut.

Hiiepuu (Tanker / Hiisi, Eesti / Soome), pdl 0,33 l, alc 6,9% vol. Ratebeeri liigimääratlus: "Traditional Ale" ja hinnang pole veel välja kujunenud.

Tootjainfo: "Gruit Ale. An awesome & cool new collaboration between Tanker (EST) and Hiisi (FIN). Hiiepuu is a mahogany-colored ale brewed with heather, juniper berries & meadowseet and fermented with a blend of Sacch. Bruxellensis and a Belgian saison yeast, which come together and lend an interesting mix of aromatics to the herbal ingredients. Malty, biscuity, spicy and herbal, this is a great beer to help prep for the winter months."