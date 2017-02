Redditi kasutajatest isad ja pojad on jaganud oma lugusid sellistest eepilistest läbikukkumistest ja isadusega seotud hetkedest, mida on parem ema eest saladuses hoida. Oma lemmiklood korjas kokku Ask Men. "Tavaliselt peseme oma kaheksakuust beebit vannis, aga kui meil on kiire, siis võtan ta lihtsalt endaga duši alla kaasa. Paar päeva tagasi vingerdas poiss end mu õla pealt maha, kukkus ettepoole, keerles õhus ja ma püüdsin ta kinni viie sentimeetri kaugusel põrandast. Naine ei pea seda teadma ja poiss ise ei pea seda teadma. Siiski on hea teda, et mul on Issi Refleksid olemas." TheGlennDavid "Lasin kaheksa-aastasel oma autot juhtida. See oli kinni jäänud ja ma pidin päris pikalt lükkama, sellal kui tüdruk rooli keeras ja gaasi andis. Pärast seda kui välja saime, lasin tal auhinnaks meid koju sõidutada." Bpfromlp

"Kui mu isa püüdis mu vennale, sõbrale ja mulle muljet avaldada, hoides tulemasinat mingit sorti aerosoolpudeli juures, et teha tulepurskumist. Ainult, et aerosooli pihusti võttis tule külge, ta ei saanud seda kuidagi kustutatud ja ta viskas pudeli tagaaeda, kus see plahvatas ja hävitas ühe mu ema lillepottidest. Ja ta lasi mul juua mu esimese õlle, kui ema polnud kodus." Barneymoney

"Olin liftis, noorim tütar mul süles, vanim minu kõrval seismas. Kui saabus meie korrus, astusin ma välja, aga vanem tütar mitte ja ma nägin teda uste taha kadumas. Jooksin trepist üles, et kohtuda temaga järgmisel korrusel, kuuldes samas terve tee teda karjumas." Intenseerection "Ehitasin meie maja taga olevasse metsa vanimale lapsele puuonni. Otsustasin hüpata selle põrandal, et teha kindlaks, kas see on piisavalt tugev. Oli küll, aga vana tammepuu oks ei olnud. Õnneks olin veel noor ja kukkumine polnud väga kõrgelt. Kaks vanemat last naersid endal pissi püksi ja mina andsin paar nädalat oma parima, et varjata naise eest sinikaid ning kriimustusi. Möödus umbes 20 aastat, me naersime ja rääkisime lugusid ja mu naine tuli selle looga välja. Ilmselgelt kitus noorim laps kohe ära, kui emme koju jõudis. Naine lasi mul vaikselt kannatada, et näha, kui kaua ülejäänud meist suudavad oma väikest vandenõud salajas hoida." TomTheHermit "Vajasin veel üht kajakit, kuna mu noorim laps tahtis tulla koos minuga aerutama. Läksime poodi 1000-dollarilise eelarvega. Lahkusime 1700 dollarit vaesemana ..." NoAstronomer "Mu vanemad vaatasid koos sarja "Arrested Development". Ühel päeval astusin isa kontorisse ja tema vaatas seal seda üksi. Mu ema saab pahaseks, kui sarja vaadatakse enne teda, niisiis isa ütles "palun ära räägi emmele, ta on liiga aeglane ja ma pean saama teada, mis juhtub". Nädalaid istusime õhtusöögilauas, rääkides sarjast ja isa teeskles, et ta ei tea kindlaid sõlmkohti ning isegi teeskles üllatust, vaadates koos emaga osasid, mida oli juba näinud. Ema ei ta seda ka kuus aastat hiljem." Cocaotoleaving