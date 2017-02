Hispaaniale kuuluv ja Kanaari saar Tenerife on saarestiku suurim, kus elab umbes 890 000 inimest ehk umbes 43% Kanaari saarte koguelanikkonnast. Tenerife saarel asub Kanaari saarte üks kahest ametlikust keskusest, Santa Cruz de Tenerife linn, kirjutab Reisiguru.

Tenerife kuulub maailmas populaarsemate turismisaarte hulka. Igal aastal külastab saart enam kui viis miljonit turisti, nendest neli miljonit on välisturistid. Eriti palju on turiste saare edelaosas ehk Adeje piirkonnas, kus õhk on soojem ja kuivem ning kus asub hulgaliselt turistidele mõeldud erinevaid objekte. Seda osa külastab enam kui 70% Tenerifele saabuvatest turistidest.

(PantherMedia / Scanpix)

Tenerife ei ole kaugeltki ainult rannamõnude nautlejate sihtkoht, kuigi paljud tulevad saarele just kaunite randade pärast. Tenerife on väga populaarne ka näiteks sukeldujate seas. Saare ümbruse vetes võib sukelduda aastaringselt, kuid tuleb arvestada, et kui augustis on vee temperatuur enamasti 25 °C lähedal, siis jaanuaris on see "vaid" 18 °C. Sukeldumisel on saare lõunatipu lähedal Las Galletase vetes võimalik kohtuda näiteks kotkasrailiste hulka kuuluvate raidega. Eeskätt saare lõunarannikul on võimalik veega seotult aktiivselt puhkust veeta ka mitut muud moodi, näiteks lainelauaga surfates, purjelauaga või jetiga sõites või passiivsemalt lihtsalt kiirpaatidega kihutades.

Tenerife on ka ideaalne paik matkamiseks. Saarel asub hulgaliselt väga erineva raskusastmega ja väga erineva pikkusega huvitavaid matkaradasid. Saar on sobilik ka mägironimiseks, sest Tenerife kõrgeim mäetipp on saare keskosas asuv kihtvulkaan Teide, mis küündib merepinnast 3718 meetri kõrgusele ja on ühtlasi ka kogu Hispaania kõrgeim mäetipp. Teide ja seda ümbritsev ala, kus paikneb ka 3135 meetrini küündiv Pico Viejo kihtvulkaan, kuuluvad Teide rahvuspargina UNESCO maailmapärandi nimistusse. Teide rahvuspark on Euroopa kõige populaarsem rahvuspark – aastas külastab seda umbes kolm miljonit inimest.

(PantherMedia / Scanpix)

Tenerife on väga populaarne nii maanteeratturite kui ka mägiratturite hulgas, sest saare maastik on vaheldusrikas ning pakub hulgaliselt huvitavaid rattasõidutrasse. Rattalaenutuskohti on saarel mitmel pool. Viimastel aastatel on rattasõidu populaarsus kasvanud eriti talvel, mil Euroopa paljudes piirkondades ei ole lume või pori tõttu rattasõit võimalik.

Tenerife söögikohtades tasub kindlasti proovida erinevaid kalaroogi. Kalavalik on paljudes söögikohtades väga hea ning kohalikud oskavad valmistada väga maitsvaid roogasid. Seejuures võib huvitava kalaroa saada ka üpris odavalt. Arhitektuurist või laiemalt kultuurist huvitatutel tasub kindlasti külastada saare põhjaosas asuvat San Cristóbal de La Laguna linna (tuntud ka lihtsalt kui La Laguna), mis kunagi oli Tenerife saare administratiivne keskus ja mida nüüd peetakse sageli kultuuriliseks keskuseks. Alates 1999. aastast kuulub selle linna ajalooline süda UNESCO maailmapärandi nimistusse.

(PantherMedia / Scanpix)

Tenerifet külastavate turistide lemmikpiirkonnas ehk saare edelaosas on kliima soe ja enamuse aastast sademetevaene. Päevased maksimumtemperatuurid on jaanuarist märtsini 18–20 °C, aprillis ja mais 20–22 °C, juunist oktoobrini 24–28 °C ja novembris-detsembris 19–22 °C. Adeje piirkonnas sajab aastas ainult 320 mm, kuid sademed jagunevad kuude lõikes väga ebaühtlaselt. Kuiv periood on aga aprilli keskpaigast septembri lõpuni.

Eraldi nähtuseks, mida Tenerifel peab arvestama, on talvisel perioodil Aafrika suunalt puhuvad tugevad tuuled, mis võivad vahel kujuneda tormiks ja mis toovad kaasa Sahara kõrbest pärit liiva. Selliseid torme nimetatakse calima’ks. Nende tormide ajal on Tenerife saar mähitud justkui kollaka udu sisse – nähtavus on halb ja õhk on segunenud liivaterakestega, mistõttu hingata on kohati raske. Selliste tormide ajal tõuseb temperatuur väga kõrgeks. Calima ajal on elu Tenerifel häiritud, sest parem on püsida konditsioneeritud õhuga toas. Calima esinemissagedus ei ole siiski kuigi suur. Selleks peavad Tenerifel puhuma kagutuuled või idatuuled, kuid nimetatud suundadest tuulte esinemissagedus on Tenerifel väike.