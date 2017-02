Talvisel ajal on teeolud üsna keerulised ning kahjuks valitakse tihtipeale raha säästmiseks kasutatud rehvid, mille seisukord ei pruugi sageli nõuetele vastata. Kuidas aga vältida ebameeldivaid olukordi, kus kannatajateks võivad olla nii sõidukid, teised juhid kui kaasliiklejad?

Sõiduki eest tuleb hoolt kanda aastaringselt. Ning me ei räägi ainult õli vahetamisest ja pesuvedeliku lisamisest. Tähelepanu tuleb pöörata ka auto tehnilisele olukorrale. Näiteks tuleks ilmaolude halvenemisel üle vaadata sõiduki pidurisüsteem ja rehvide olukord. Samuti on oluline, et kasutad talvisel ajal spetsiaalselt madalate temperatuuride jaoks mõeldud pesuvedelikke. Pimedal ajal on äärmiselt oluline tagada hea nähtavus. Paljud jalakäijad ei armasta helkurit kanda ning määrdunud esiklaasist on hämaras või halbades ilmastikutingimustes jalakäija märkamine veelgi keerulisem.

Ära kunagi mine talvistele tänavatele suverehvidega. Suverehvidel ei ole omadusi lume ja jääga haakumiseks, mistõttu kasvab õnnetuste juhtumise tõenäosus mitusada protsenti. Sellistel juhtudel ei aita ka kümnete aastate pikkune juhtimiskogemus. Paljud juhid soetavad raha kokku hoidmiseks ka universaalrehvid, mida on võimalik kasutada nii talvisel kui suvisel ajal. Ka sellisel juhul tuleks olla väga ettevaatlik. Universaalrehvid sobivad eelkõige kasutamiseks riikides, kus lumist aega on väga vähe või ei ole üldse. Nende hulka kuuluvad Lõuna-Euroopa riigid, kus talved on küll jahedad, ent kus lund sajab väga harva. Sellistes tingimustes ei ole niivõrd oluline ka rehvi turvisemustri sügavus. Universaalrehvid on kasulikud eelkõige vihmastel perioodidel, mil teed on märjad ning universaalrehvid aitavad juhil sõidukit paremini käsitseda.

Eestis tegutsevad autoeksperdid soovitavad kasutada pigem talve- kui universaalrehve. Talverehvid on toodetud kasutamiseks madalatel temperatuuridel ning kohandatud kummisegu aitab tagada stabiilsuse ka väga halbades ilmastikutingimustes. Tuleks aga meeles pidada, et naastrehvide kasutamine ei ole lubatud suvisel ajal, mil naastud võivad teepinda kahjustada. Siiski on naastrehvid asendamatud praegusel talvisel ajal, mil teed on lumised ja jäised ning teeolud oluliselt raskendatud.

Enne talverehvide soetamist tuleks tingimata konsulteerida ekspertidega. Katsu vältida kasutatud rehvide soetamist – nende kvaliteedis ei saa kunagi kindel olla. Et kaitsta nii ennast kui kaasliiklejaid, on soovituslik valida mainekate tootjate rehvid. Rehve ei ole soovituslik valida tavalisest supermarketist, kuna nendes müüdavad ei ole sageli kuigi hea kvaliteediga. Tuntud rehvitootjate kaubale kehtib garantii, mistõttu võiks rehvid valida just volitatud edasimüüjatelt. Taga nii endale kui kaasliiklejatele ohutu liiklemine ning soeta kvaliteetsed ja usaldusväärsed rehvid, mille omadustes võid kindel olla.