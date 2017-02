Kodude kujundamisel on hakatud kõiki tööpindu ja seadmeid äärmiselt funktsionaalselt kasutama. Siiski on vana hea ahi endiselt täiesti asendamatu. Kaasaegsed ahjud on äärmiselt kompaktsed ning lisaks ka pilkupüüdva välimusega, sobides ideaalselt erinevatesse interjööridesse.

Mida tuleks ahju valides silmas pidada? Enamasti on ahi kodumasin, mis on varustatud nii pliidiplaadi kui ahjuga. Teisisõnu – üks seade, kaks ülesannet.

Pliite on põhiliselt kolme tüüpi: gaasi-, elektri- ja gaasi-elektripliidid. Nimi räägib seadme eest, kuid on keeruline vastata, milline neist on see parim. Valikut langetades tasub mõelda eluaseme lahendustele. Kodudes, kus puudub võimalus gaasijuhtmete paigalduseks, tuleks soetada gaasiballoonid, mille eest tuleb pidevalt hoolt kanda, mistõttu ei ole sellisel juhul gaasipliidi valik kõige mugavam lahendus.

Tihti eelistatakse nendel põhjustel elektripliite. Siiski väidavad kogemustega kokad, et gaasipliidid pakuvad palju paremaid võimalusi ning on suutelised palju enamaks kui elektriahjud. Kokkadega vaidlemisel ei ole mõtet. Seetõttu tuleks igal inimesel lähtuda enda võimalustest ja valikutest ning soetada ahi just enda eelistustest lähtuvalt. Uue ahju valimisel võiks tähelepanu pöörata funktsionaalsusele, mistõttu tasuks valida ahi kõige uuemate mudelite seast.

Portaal CNET kuulutas aasta esimesel päeval välja 2017. aasta parimad pliidid. Valikul lähtuti disainist, funktsioonist, mugavusest ja suutlikkusest. Järgnevalt toomegi Sinuni võidukad mudelid, mis saavutasid igas kategoorias kõrgeimad punktid.

Parim gaasipliit: GE JGB700SEJSS (849 $). Pliidi vastasteks olid tunduvalt kallima hinnaklassiga mudelid. Ainsateks puudusteks peeti puuduvat lisavalgustust ning helisignaalide võimalust. Siiski kogus pliit 31 punkti 40-st ning saavutas võiduka tulemuse. Üheks suureks plussiks on antud mudeli puhul ka selle üsna taskukohane hind.

Parim elektriahjuga gaasipliit: 4199 $ maksev Dacor ER30DSCH. Eriti elegantne seade, mis valmistatud kõrgekvaliteetsest roostevabast terasest. Samuti on sellel tohutult palju häid omadusi ning selle juhtimine on äärmiselt lihtne. Sisseehitatud konvektsioonahi aitab valmistada ka kõige keerulisemaid roogasid. Siiski ei ole miski täiuslik ning ka antud ahjul on omad puudused. Peamiseks miinuseks on liiga suur auruhulk, ka kõige lihtsamate roogade valmistamisel täitub köök auruga. Siiski on ahi suurepärane investeering neile, kes peavad lugu kvaliteedist.

Parim induktsioonpliit. Kenmore 95073, mille maksumuseks on 1700 $. Kõigi testitud induktsioonpliitide seast ei olnud see üksnes parim, vaid ka odavaim. Ainsaks puuduseks peeti väheseid lisafunktsioone, mis ei ole samas olulised kõikidele kasutajatele. See induktsioonpliit on suurepäraseks valikuks neile, kes ei soovi indukstioonahju eest välja käia enam kui 3000 $.

Kõige stiilsema välimusega ahi: Samsung NX58H9500WS, mille maksumuseks 1999 dollarit. Selle disain pälvis 8 punkti 10-st. Häid punkte saavutas seade ka mugavuse ja funktsionaalsuse eest. Siiski sai seade üsna madalad punktid ahju võimsuse eest – mitut erinevat rooga oli peaaegu võimatu küpsetada.

Vaatamata antud hääletusele on siiski võimalik valida kõrgekvaliteetne ahi maksmata selle eest tuhandeid eurosid. Enne ostu sooritamist võiksid siiski hinnata ahju funktsioone ja omadusi. Väldi spontaanset ostlemist ning kaalu oma ostu võimalikud plussid ja miinused hoolikalt üle.