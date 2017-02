Videokaamerate turg on tundmatuseni muutunud. Kaamerad on kaotanud oma traditsioonilise välimuse, ilmselt on antud olukorra põhjustajaks suuresti hetkel äärmiselt populaarne GoPro seikluskaamera.

GoPro kaameraid on äärmiselt mugav kasutada ning nende kvaliteet on muutumas senisest veelgi paremaks. Hetke kuumimaks sõnaks on nende GoPro Hero 5. Ettevõtte eelmine mudel GoPro Hero 4 pälvis suisa maailma parima seikluskaamera tiitli.

Paljud teised tootjad püüavad GoPro’ga sammu pidada, ent siiani ei ole see ühelgi õnnestunud. Kõige lähemale on oma tehnoloogiaga saanud Sony FDR-X3000 4K mudel, kuid sõltumatud testid on näidanud, et GoPro on oma omadustelt parem pea kõikides tehnilistes näitajates. Ainult helisalvestus osutus Sony kaameratel GoPro’st paremaks, kõikide teiste näitajate poolest on Sony’l aga veel palju arenemisruumi.

Milles seisneb siis õigupoolest seikluskaamerate võlu?

Videokaamerad on loodud eelkõige hetkede filmimiseks, mitte nii väga piltide jäädvustamiseks. See on põhiline erinevus, mis videokaameraid fotoaparaatidest eristab. Ent tänapäevased videokaamerad võimaldavad ka piltide tegemist.

Millele tuleks seikluskaamera valimisel tähelepanu pöörata?

Resolutsioon. Kõige uuemad kaamerad võimaldavad filmida 4K resolutsiooniga. Lisaks on võimalik filmida 1080 ja 720megapiksliseid kaadreid. Väikesed megapikslite vahed ei mängi uute seadmete puhul enam erilist rolli. Näiteks on erinevus 10 ja 12 megapiksli vahel silmale peaaegu nähtamatu.

Mitu kaadrit sekundis. Seikluskaameratega filmimise puhul on soovitatav salvestada režiimiga 30 või 60 kaadrit sekundis. See on soovitatav, et säilitada kiirete kaadrite puhul siiski terav ning kvaliteetne tulemus. Tavaliselt filmivad 4K resolutsiooniga kaamerad 30 kaadrit sekundis ning see on täiesti piisav videote redigeerimiseks.

Ekraan. Üldjuhul on videokaameratel ekraan, millelt on võimalik jälgida hetkel filmitavat või pärast filmimist video ülevaatamist. Ent paljudel seikluskaameratel üldiselt antud funktsioon puudub. Seetõttu toimub seadistus ja juhtimine tihti läbi nutitelefoni või ühendatud arvuti, mis ei ole alati kõige mugavam lahendus.

GPS. Sageli on seikluskaamerates sisseehitatud GPS-vastuvõtja. See on tingitud asjaolust, et kaameral on võimalus filmimise käigus tähistada kohad, kus kaadrid on üles võetud. See on omakorda aga väga oluline informatsioon.

Hääljuhtimine. Kui kaamera on kinnitatud kiivrile või jalgrattale, siis on äärmiselt raske kaamera nuppe kasutada. Selle tulemusena on seikluskaameratele sisse töötatud hääljuhtimise programm. Harilikult on Eestis müüdavad seadmed inglisekeelsed, kuid tihti on võimalik valida ka teiste keelte vahel, kahjuks ei ole seadmeid veel eestikeelsetena.

Lisaks on tähtis teada, millistel sügavustel on kaamera veekindel. Tavaliselt on seikluskaameraid võimalik kasutada kuni 30 meetri sügavusel, ent Sa pead olema täiesti veendunud, et ka Sinu kaamera on niivõrd veekindel. GoPro kaamerate parimaks omaduseks on nende väike kuju. Lisaks on GoPro välja töötanud ümbriseid, mille kasutamine muudab kaamerate käsitsemise veelgi mugavamaks.

GoPro edu saladus

Ei Sony, Garmin, Veho ega TomTom ole saanud GoPro suurepäraste omaduste ja müüginumbrite ligilähedalegi. Kuid mis põhjusel?

Põhjuseid on mitmeid. Esmaseks on suurepärane pildikvaliteet. Seikluskaamera kaadrite jäädvustamine on äärmiselt spetsiifiline. Kaamera peab töötama automaatsel fokusseerimisel. Järgmiseks on filmimine loodusliku valgusega – välguga ei ole võimalik kvaliteetseid kaadreid filmida. Lisaks peab seadmel olema pildistabilisaator. Sellele on ka Sony’l lahendus olemas, ent GoPro on välja töötanud endapoolse lahenduse – spetsiaalne Karma Grip pulk, mis stabiliseerib pilti ja püüab vältida kaamera värisemist. Sony kasutab selleks sisemist, GoPro välimist stabiilsusmehhanismi. Enamikel juhtudel kasutatakse seadmeid selfipulkade abil, mistõttu on saavutatav kvaliteet äärmiselt hea.

Üheks suureks põhjuseks on ka üsna suur hinnaerinevus. Sony seikluskaamerad maksavad ligi 500 €, samas kui GoPro Hero 5 maksab 400 €. Viimane on GoPro kõige uuem mudel ning vanemad versioonid on veelgi soodsamad. Seetõttu on suurepärase kvaliteediga GoPro seikluskaamerad nii sportlastele kui meelelahutuse otsijatele täiesti taskukohased. Siiski on TomTom’i ja Olfi One tooted saadaval ka 100–150 € eest, ent GoPro on oma kanna inimeste südametesse ja meeltesse kinnitanud sama tugevalt kui iPhone’gi.