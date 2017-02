Inimkond on oma ajaloo jooksul loonud palju kummalisi, briljantseid ja veidraid asju – ideaalse varustusega lennukitest kuni endlikeppideni, märgib Dirty Wheel. Allolev video demonstreerib veel veidraid asju, selliseid, mis on ilmselt leiutatud päris pööraste mõistuste poolt.

Seitse jalgratast, mida peab nägema, et uskuda, et need päriselt ka olemas on. Sellistega sõitmiseks peab olema julgust. Näib olevat lausa omalaadne hobi: kes suudab leiutada kõige veidrama ratta ...