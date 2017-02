Arst seab südamehaigele vanaprouale rea piiranguid. Muuhulgas keelab ta ära trepist käimise. Kuu aja pärast tuleb vanaproua tagasi. Arst kuulab ta südant ja on rahul: "Asi on palju parem. Nüüd võite endale jälle üht-teist lubada."

"Kas võin nüüd jälle trepist käia?"

"Võite küll."

"Küll on hea! See vihmaveetorusid mööda üles ja alla ronimine on nii tüütu."