Esimesed maismaadroonid arendati välja 1930. aastatel Nõukogude Liidus ning need leidsid kasutamist juba Talvesõjas. Paraku polnud tegemist just kõige töökindlamate masinatega, mistõttu punaväelased loobusid nende kasutamisest üsna ruttu. Edukamad polnud siis ka jaapanlased, kes mõnest töötavast prototüübist palju kaugemale ei jõudnud.

Esimesed mehitamatama maismaasõidukid ilmusid sõjatandrile juba ligi 80 aastat tagasi, kuid viimasel ajal on nende võidukäik olnud eriti kiire.

Sakslased olid oma vastastest edukamad. Kõik kolm nende väljatöötatud mehitamata sõjamasinat leidsid lahingutegevuses ka kasutamist, kuigi erilist mõju need konflikti üleüldisele kulgemisele ei avaldanud.

Pärast Teist maailmasõda mehitamata maismaasõidukite arendamine aeglustus viivuks, kuid võttis hoo uuesti üles paar aastakümmet hiljem Ameerikas. Sealtpeale on pidevalt jätkatud maismaadroonide täiustamist ning tänapäeval võib erinevaid mudeleid näha juba paljude riikide sõjavägedes ja teistes jõustruktuurides.

Maailm liigub mehitamata sõidukite järjest suurema kasutuselevõtu suunas, niisiis on paras aeg heita pilk valdkonna hetkeseisule.

Väga väikesed UGV-d

Recon Scout XL

Ameerika ettevõttes ReconRobotics välja töötatud, võrdlemisi omapärase väljanägemisega mehitamata maismaasõiduki põhiliseks ülesandeks on tootja andmetel kohaluure ehk reke.

Kõigest 0,64 kg kaaluv masin on veekindel ning suudab ületada 10,2 cm kõrguseid takistusi. Samuti on see varustatud kaameraga, mis suudab juhile edastada nii heli kui pilti, viimast ka infrapunalainealas.

Masin on kasutuses Ameerika Ühendriikide relvajõududes.

TRM – Tactical Throwable Robot

Poolakate vastupidava konstruktsiooniga masin on mõeldud kasutamiseks eelkõige politseijõudude ja/või eriüksuste terrorivastastes operatsioonides. Sellele saab lisavarustusena peale monteerida ka suitsu- ja valgusgranaate või teisi lõhkeseadeldisi.

Nagu drooni nimestki võib aimata (inglise keeles throwable – visatav), on seda võimalik ülesandele läkitada visates, nii et väga pehmet kohtlemist see ei nõua. Masina kaal on 1,3 kg ning tippkiirus 3,3 km/h.

RHex

Seda kuue autonoomselt toimiva jalaga masinat on isegi raske nimetada sõidukiks, sest välimuselt meenutab see pigem mehaanilist putukat ulmefilmist kui päriselus toimivat tehnolahendust.

Ameerika ettevõtte Boston Dynamics loodud droon suudab tänu oma unikaalsele disainile läbida praktiliselt igasugust maastikku alates mudaväljadest ning lõpetades mägiste aladega. Lisaks oskab masin ujuda ja treppe kasutada, millega paljud konkurendid uhkustada ei saa.

TRP2 Combat

Itaallaste mehitamata maismaasõiduki põhiline kasutusvaldkond on tuletoetus. Vastavalt sellele on masin ka varustatud – 5,56 mm kergekuulipildujaga FN MINIMI ning 40 mm granaadiheitjaga.

Drooni omapära seisneb eelkõige konstruktsioonis. Masinat on võimalik lahinguväljal vastavalt vajadusele lahti võtta ja kokku panna ning vähese vaevaga ühest kohast teise transportida.



GroundBot

Rootsi ettevõttes Rotundus välja arendatud kerakujulise maismaadrooni teeb lisaks välimusele eriliseks selle võime kuuekilomeetrise tunnikiirusega peaaegu igal maastikul hääletult liikuda.

Pigem tsiviilkasutusse mõeldud masinat saab juhtida raadio teel või lasta autonoomselt tegutsema. Kaalub see 25 kg ning suudab sõltuvalt tingimustest täita ülesannet 8–16 tundi.

710 Warrior

Algselt pommirobotina kavandatud 710 Warriori ampluaa on aastatega tublisti avardunud ning tänapäeval on võimalik sellele rakendust leida mitmes valdkonnas alates tuletõrjest ning lõpetades keevitamisega.

Ameerika kompanii iRobot toodetav masin kaalub 129 kg ning suudab liikuda 15 km/h. Selle kandejõud on aga natuke rohkem kui veerand tonni.

Suured UGV-d

Ripsaw

Kahe venna ühise ettevõtmisena 2000. aastate esimeses pooles alguse saanud projekt on tänaseks kenasti tuult tiibadesse kogunud ning jõudnud testimiseni Ühendriikide relvajõududes.

Põhimõttelt kergetankiks liigituv mehitamata maismaasõiduk suudab arendada kiirust tublisti üle 100 km/h ning sellele on võimalik monteerida mitmesuguseid erinevaid relvasüsteeme. Ühe masina hind on 750 000 dollarit.

Ripsaw



Uran-9

Venelaste mehitamata maismaasõiduk Uran-9 on kõike muud kui väike ja märkamatu, mis pole sellist tüüpi masina puhul sugugi üllatav.

Relvastatuna 30 mm automaatkahuriga 2A72, 7,62 mm kuulipildujaga ning nelja 9M120 tankitõrjeraketiga Ataka, suudab see tõhusat tuletoetust pakkuda päris suurele üksusele.

Uran-9

Legged Squad Support System

Omapäraste disainilahenduste poolest tuntud Ameerika ettevõtte Boston Dynamics jalgadega maismaadrooni arendamine on nüüdseks lõpetatud, sest praeguste tehnoloogiliste vahenditega polnud võimalik tagada selle töökindlust.

Põrumisest hoolimata oli ettevõtmine igati kasulik, pakkus valitud lahenduse kohta väärtuslikku infot ning aitas seada suunda valdkonna edasisele arengule.

Legged Squad Support System

Milremi UGV

Eesti ettevõtte Milrem UGV on mehitamata roomiksõiduk, mis liigub kaugjuhtimisega või etteprogrammeeritud teed pidi. UGV-d saab kasutada piirkondades, kuhu inimene ei pääse, kus inimjõu kasutamine on ohtlik või pole otstarbekas.

• Tippkiirus 50 km/h

• Tühimass 700 kg ja kandevõime 700 kg

• Efektiivne tööaeg kuni 8 tundi täislaetud patareide ja täis kütusepaagiga

• Pikkus 2500 mm, laius 2000 mm ja kõrgus 600 mm

• Diisli- ja elektrimootoriga

• Kaugjuhitav

• Väga kompaktne ja kerge roomiksüsteem

• Madalad elutsüklikulud