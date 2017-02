Liiatigi kui testimise vormi osas on langetatud ainuõige otsus – sõitmist hindavale juhile mõeldud lustiautost parima pildi ette manamiseks tuleb see panna keskkonda, mida ta armastab. Rovaniemis asuv Arctic Driving Center oli selleks täpselt sobiv paik.

Kui töösse mattunud produtsendile laekub pakkumine sõita Saamimaale, Rovaniemisse, et kerge uuenduskuuri läbinud Toyota GT86-ga jäärajal paar tiiru teha, on ilmselge vastus – las jääda kõik kohustused, JAH!

Võiks ju väita, et Supra ei olnud viimane sportauto Toyota hingekirjas: alles jäi kolmanda põlvkonna MR2, peale tulid Corolla T-Sport, Camry SE V6… Kuid mitte ükski neist ei suutnud täita kingi, mis Suprast tühjaks jäid. Mitte ühestki ei saanud ikooni, nagu seda olid enne Suprat Sports 800, 2000GT, Corolla AE86 ja Celica.

Ning siis, aastal 2012 debüteeris GT86 – kupee, mis on inspireeritud 2000GT-st ja Corolla AE86-st ning arendatud koostöös Subaruga. Autot luues seati prioriteediks taskukohane sõidurõõm ning segati omavahel kõik omadused, mida sõitmist nautiv inimene autolt oodata võiks.

Ja selline lähenemine tasus end kuhjaga ära – automaailma poolehoid saavutati kiirelt, auhinnad tulid mühinal ning keegi ei kahelnud, et tegu on juba eos järjekordse tulevase klassikuga.

Kõik see toimus justkui eile – väljahõikamine, kaasa elamine, proovisõidud, ülevad emotsioonid… Nüüd on aeg aga nii kaugel, et juba peeti mudeli uuendamist vajalikuks. Pole paremat viisi kedagi end vanana tundma panna.

Hiljutisim mälestus esimesest GT86-st pärineb aastast 2014, kui käsikastiga versiooni ühel ilusal talveööl "välja viisin". Sellest sõidust on palju möödas, võrdlusmomendi loomiseks on meeles vaid märksõnad "nagu kart" – kerge ja suurepäraselt tasakaalus tagaveoline platvorm, lihtsalt provotseeritav ja väga intuitiivselt taltsutatav, palju lõbu väikestel kiirustel.

Sellele mõeldes tekib vägisi küsimus – mida veel muuta vaja oli? Tõmbasin talveriided selga ja lendasin uurima.