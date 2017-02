Lontis peenis pole halb uudis mitte ainult su seksuaalelu jaoks – USA Mississippi ülikooli uuringu kohaselt on erektsioonihäiretega meestel teistest 70% kõrgem risk enneaegselt surra.

Südame-veresoonkonna kehv tervis on erektsioonihäirete levinuim põhjus, vahendab Men's Health. Nii kinnitab Lõuna-Illinois' ülikooli meditsiinikooli uroloogia abiprofessor Tobias Köhler. Ehk siis: kui sul on raskusi kõvaks saamisel, siis võib see olla ohumärk selle kohta, et sul on südamega probleeme.

Tegelikult on dr Köhleri sõnul lausa nii, et paljudel kehvast südame- ja veresoonkonnast tingitud erektsioonihäiretega meestel on lähema viie aasta jooksul oodata selliseid eluohtlikke südamehäireid nagu näiteks infarkt.