Mobiiltelefonide tootmisega tegelev Hiina ettevõte Changying Precision Technology Company asendas 90% töötajatest robotitega. Tulemused polnud inimeste jaoks just rõõmustavad, firma juhtkonna jaoks ilmselt aga küll: tootmismaht kasvas 250 ja defektide hulk langes 80 protsenti. Ammu on räägitud, et robotid ja arvutit hakkavad "lähemas tulevikus" meie töökohti ära võtma, kirjutab ZME Science. Lähem tulevik on kohal ja me pole sellega hakkamasaamiseks ikkagi valmis. Muidugi on mõned töökohad rohkem ohus kui teised ja vabrikutööliste omad on ühed sellistest. Nimetatud Hiina tehases töötas varem 650 inimest, nüüd aga tehakse mobiiltelefonid automaatsetel tootmisliinidel robotite abil ära vaid 60 inimese toel. Firma peadirektor Luo Weiqiang ennustab, et ühel hetkel kukub vajatavate inimeste hulk isegi 20 peale. Nagu ülal mainitud, on toodangu maht ja kvaliteet märgatavalt kasvanud.

Ilma kahtluseta on tegu tendentsiga, millest tulevikus üha rohkem kuuleme. Näiteks Adidas on juba teatanud, et kavatseb liikuda robottööjõu kasutamise suunas.

Ja mitte vaid vabrikud ei asenda inimesi robotitega. Oxfordi ülikooli teadlaste tehtud ülevaates väidetakse, et on enam kui 90-protsendiline tõenäosus, et robotid võtavad üle järgnevad töökohad (pikk nimestik, milles vahendame vaid osa): müürsepad, eelarvekoostajad, maksuametnikud, lihunikud, müüjad, õmblejad, kellasepad, laenuametnikud, pangatellerid, kassapidajad, kinnisvaramaaklerid, hambatehnikud, kokad jne jne. Tunnistame seda endale või mitte, aga oleme astumas ajastusse, kus robotid tõesti meie tööd ära võtavad ja pole kindel, kas mõni majandus võiks hetkel olla suuteline sellega toime tulema.