Kevin Paul (38) on tätoveerija alates 13. eluaastast – ehk ta torkis teisi juba viis aastat enne seda, kui ta endalegi legaalselt tätoka võinuks teha. Täna on ta A-listi mees ehk maailma tunnustatumaid tattoo-kunstnikke, olles muuhulgas näiteks Ed Sheerani kuulsa lõvi autor. Ehk siis: Kevin Paul on mees, kes tunneb tätoveerimismasinat nagu oma kümmet sõrme. Ask Men palus tal tuua välja, millised on käimasoleva aasta trendid tätokate maailmas.

A photo posted by Ed Sheeran (@teddysphotos) on Sep 4, 2015 at 5:20pm PDT

Ta märgib, et on selliseid pilte Ed Sheeranile viimasel paaril aastal mitmeid teinud ja ei mäletagi, kuidas see alguse sai. Isiklikult arvab ta aga, et kuigi see efekt näeb äge välja, ei ole tegu stiiliga, mis ajahambale hästi vastu peab. Värv ja efekt ju aja jooksul tuhmuvad.

2. Uurid

"Kõige tavalisem asi, mida minult iga päev küsitakse, on tasku- või lauakell," toob Kevin Paul välja järgmise trendi.

Mees tunnistab, et isiklikult ta vihkab seda ja on teatud inimtüüp, kelle puhul ta kohe teab, et too just kella torkida laseb – ilma, et tellija suugi lahti oleks teinud.

What I started yesterday on @fakeliampayne still need work top watch is just laid out not complete yet. Fun tattoo and fun sleeve to start. Can't wait for the next sitting. A photo posted by Nikko Hurtado (@nikkohurtado) on Mar 16, 2016 at 1:01pm PDT

3. Blackout

Pauli sõnul oli tema käsivars mustaks torgitud juba tosin aastat tagasi ja üldse kalduvad just vanemad tätoveerijad oma käsi üleni mustaks värvima – põhjuseks see, et nad on aja jooksul neile kandnud sedavõrd palju s**a. Aga tänapäeval teevad blackout-tätokaid ka inimesed, kel on muidu käed-jalad täiesti puhtad. Tätoveerija hoiatab, et ühtlast blackout-tätoveeringut on raske teha ja eelistatavalt võiks pöörduda just sellele spetsialiseerinud meistri poole. Aga hästi tehtuna näeb see äge välja. Paulile teadaolevalt lasi hiljuti näiteks jalgpallur Lionel Messi oma jalale blackout-tätoveeringu teha.

Did a portrait of Trump's heart last week. #trump💩 #redemptiontattoo A photo posted by Erick Lynch (@ericklynch) on Jan 29, 2017 at 12:36pm PST

4. Mandala

"Mandala mustrid on väga, väga suur trend. Aga siiski tasub arvestada, et mitte iga tätoveerija ei suuda seda teha," räägib staaride tätoveerija. "Mina isiklikult hoian neist eemale, see pole minu tööstiil. Sa pead leidma kellegi, kel on hämmastavad välisjoone tegemise oskused, kes teeb väga kindlaid jooni, kindlustab, et see on sümmeetriline ja kena. Kui lähed mandala peale välja, siis kindlasti tee eeltööd, et leida õige inimene. See kestab, aga sa pead otsima korraliku kunstniku."

#coverup #tattoo #kevinpaul A photo posted by Kevin paul Tattoo (@kevinpaul666) on Jan 20, 2017 at 9:08am PST

5. Õrnad jooned

Kevin Paul märgib, et see trend on püsinud juba mõnd aega ja hulk kunstnikke on pühendunud peenikeste joontega õrnadele piltidele. Paraku pleegivad need õrnad joonekesed kiiresti ära ja paari aasta pärast näeb pilt Pauli sõnul s**t välja.

❤☠️🤔 A photo posted by Doctor Woo (@_dr_woo_) on Dec 20, 2016 at 2:04pm PST

6. Lõvipildid