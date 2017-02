„Hiina tootjate telefonid on eurooplastele hetkel veel suhteliselt tundmatud, kuid meie ennustame, et paari aasta pärast teavad neid juba kõik,“ selgitas Aron.

Tele2 tootedirektori Katrin Aroni sõnul keskenduvad nutitelefonide tootjad 2017. aastal sellele, et tuua turule veelgi kvaliteetsem ja unikaalsem toode. "Tuginedes internetis levivale infole, võib oletada, et selle aasta märksõna on ülikiire Snapdragon 835 protsessor, mis pakub veelgi suuremat kiirust ja vastupidavamat akut. Suure tõenäosusega tuleb selle protsessoriga esimesena välja Samsung S8," ütles Aron. Ta lisas, et tänavustelt lipulaevadelt eeldatakse küljest küljeni ulatuvaid kumeraid 4K-ekraane, juhtmevaba laadimist, tipptasemel kaamerat ning võrkkestalugejat.

Pärast äpardust Samsung Galaxy Note 7 akuga on Samsungile ülioluline tuua turule uus mudel nii kiiresti kui võimalik. Kuulduste järgi jõuab juba aprillis poelettidele Samsungi uus lipulaev Galaxy S8. Samsungilt eeldame head hinna ja kvaliteedi suhet ning oluliselt rohkem innovaatilisust kui Apple’ilt. Väidetavalt on uuel Samsungil ülivõimas 5,5-tolline 4K-ekraan ning täiustatud graafikaprotsessor, mis toetavad kasutajate virtuaalreaalsuse kogemust. Kaamera poolest võib eeldada, et Galaxy S8 on võrdne iPhone 8-ga. Arvatakse, et Samsung S8-l on palju uuenduslikke funktsioone. Ilmselt on see üks kõige oodatumaid telefone 2017. aastal.

2. iPhone 8 ja 8 Plus

Tänavu on Apple’il 10. sünnipäev ning kuuldavasti saab iPhone 8 juubeli puhul uue disaini – uue mudeli ekraan olevat kumer ja telefoni tagumine külg klaasist. Uuteks omadusteks on juhtmeta laadimine, silmaiirise skänner ja kiirem A11 protsessor. Apple’i telefonid on tuntud oma kvaliteetsete kaamerate poolest ning väidetavalt peaks uue mudeli kaamerate kvaliteet olema veelgi parem kui iPhone7-l. Arvatavasti jõuab iPhone 8 müügile septembris. Eelmisel aastal andis Apple ka kevadel välja nutitelefoni, kuid tundub, et seda sel aastal ei juhtu või on tegemist väga hästi hoitud saladusega.

3. Huawei P10

Huawei P9 oli ülimalt edukas, mistõttu ei ole üllatus, et Huawei uus mudel tuleb ilmselt välja juba selle aasta aprillis. Räägitakse, et ka uus Huawei P10 tuleb kumera ekraaniga ning et Huawei on oluliselt parandanud uue mudeli ekraani resolutsiooni. Kuulduste järgi on ka värvivalik väga julge: valikus on kuldne, roosa, roheline, lilla ja must. Nagu eelmiselgi mudelil, peaks ka uuel versioonil olema kaks tagumist kaamerat, kuid arvatakse, et sõrmejäljelugeja on selle mudeli puhul ees. Väidetavalt suurendab Huawei P10 mudeli sisemist mälu 256 GB-ni. Uueks ja mugavaks omaduseks on juhtmeta laadimine. Huawei on võitnud juba paljude eestlaste südamed, vaatame, kuidas uue mudeliga läheb.

4. Sony Xperia Z6

Suure tõenäosusega toob Sony tänavu turule Xperia Z6. Sony nutitelefonid on peamiselt tuntud olnud suurepärase helikvaliteedi, vee- ja tolmukindluse poolest, kuid mullu välja tulnud Xperia XZ viis uuele tasemele Xperia sarja disaini, kaamera kvaliteedi ja aku halduse. Seetõttu valiti ka Xperia XZ eelmise aasta parimaks telefoniks. Arvatavasti üllatab Xperia Z6 veelgi õhema disainiga, suurema värvivalikuga ja tipptasemel kaameraga, omades 25-megapikslilist põhikaamerat ning 7-megapikslilist esikaamerat. Väidetavalt lisanduvad ka sõrmejälje- ja võrkkestalugejad. Juttude järgi jõuab telefon müügile aasta esimeses pooles. Sony nutitelefonidel on Eesti turul väga lojaalne sihtrühm ning kui uue telefoni ostja soov on väga hea heli, tipptasemel kaamera ning tolmu-, vee- ja põrutuskindlus, siis ei pea enam kaua ootama.

5. OnePlus 4

Hiina nutitelefonide lipulaev OnePlus on olnud suur hitt tehnoloogiainimeste seas, kindlasti saab selleks ka järgmine mudel. OnePlus on tuntud olnud eelkõige oma hea hinna ja kvaliteedi suhte poolest. Arvatakse, et OnePlus jätab vahele neljanda seeria nutitelefonid ja toob tänavu turule OnePlus 5. Tegemist ei ole tehniliste küsimustega, vaid Hiinas sümboliseerib number neli ebaõnnestumist. Sõltumata, kas uus lipulaev saab nimeks OnePlus 4 või OnePlus 5, väidetakse juba praegu, et tegemist on 2017. aasta parima nutitelefoniga. Eeldatavasti on uus mudel veekindel, õhem, kiirema protsessori, suurema mälumahu ja kvaliteetsema kaameraga. Tõenäoliselt jõuab OnePlus 5 turule mais.

6. Xiaomi Mi6