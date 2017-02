Koera kohta saab palju teada tema kehakeele põhjal. Urisemine ja hammaste paljastamine on agressiooni märk. Aga pööra tähelepanu ka looma peale: kui see on kehast allpool või kehast madalamal, siis on koer tõenäoliselt pigem rahulik. Kui pea on kehaga samal joonel, on see märk, et koer valmistub rünnakuks.

Esiteks jäta meelde, et iga koer võib olla ohtlik, mitte ainult pitbull terjerid. Kui koer on korrapäraselt ketis või piiratud alal, siis on agressiivsus tõenäolisem. Iial ei tohiks koera kiusata ega nöökida, eriti võõrast looma.

Kui see aga ei tööta ja sa leiad end koeraga konfliktsituatsioonist, siis pead tegema mõned kiired otsused.

Mitme koera eest jookse

Sa ei tohiks püüd koera eest ära joosta, kuna see vallandab temas jahiinstinkti. Aga sellele reeglile on erandeid. Kui sind ründab mitu kurja koera, siis on su võidušansid väikesed. Sellisel juhul on sinu parim ellujäämise võimalus joosta minema ja ronida nii kõrgele, et koerad sulle järgi ei pääseks. Kui see pole võimalik, siis pea meeles, et koeri on võimalik heidutada: tõsta käed kõrgele pea kohale, jätmaks endast suuremat muljet, ja möirga valjult. Kui läheduses on kive, siis loobi neid koera suunas, et too ründamise üle järele mõtleks.

Kui aga koer jätkab rünnakut, on tema peamiseks relvaks hammustus. Anna oma parim, et saada miskit enda ja tema hammaste vahele – pulk, jope või seljakott. Kui aga hammustus on vältimatu, siis pead otsustama, millist oma kehaosa sa eelistaksid lasta koeral rünnata. Hammustus teeb kahtlemata valu, aga sa pead kaitsma oma kõige haavatavamaid osi: kael, nägu, rindkere ja kube. See võib tähendada, et pead pakkuma oma kehast vähemhaavatavat osa, näiteks oma tihedat liha oma reiel.

Siiski, kui võimalik, siis püüa mässida oma käsivarre ümber mingisugust riiet ja paku koerale seda. Käsivarres on jalast rohkem luud ja see veritseb vähem. Selle manöövri abil on sul vastulöögi andmiseks kolm jäset. Ja pea meeles: kui koer hammustab, siis kaevab ta oma hambad võimalikult sügavale sisse ja ei lase lahti. Kui püüad oma käsivart hammaste vahelt lahti rebida, siis rebid vigastust ainult hullemaks ja saad end nõrgestava avatud haava.

Elu ja surma peale

Kui koer on sulle juba kord hambad sisse löönud, siis on panused tehtud. Halvim stsenaarium: see on võitlus elu ja surma peale. Maadlust tasuks vältida, kuna see jätab sind paljastatuks. Sa pead koera kiiresti neutraliseerima. Parim viis on kasutada oma keharaskust ja sellega koera lömastamiseks talle peale viskuda – koera roided purunevad kergesti. Vaba käega ründa koera silmi või viruta talle kuklasse, just kolba alumisse ossa. Kui oled metsas ja sul on ellujäämisnuga kaasas, siis koera kõige haavatavamad kohad asuvad esikäppade all just õlgade kohal. Veel üks nipp on koera pea katmine mantliga, mille peale ta sageli alistub, ja tagakäppade maast lahti tõstmine, et takistada tal efektiivset manööverdamist.

Umbes üks viiest koerahammustusest läheb põletikuliseks ja sestap tuleks hammustus haiglas üle vaadata lasta.