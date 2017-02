Uut tüüpi meeste rasestumisvastane vahend, mis takistab sperma liikumist, läbis katsed ahvidega. Geel nimega Vasalgel töötab barjäärina, kui seda on süstitud seemnejuhasse. Geeli on testitud kaks aastat. Ravimifirma The Parsemus Foundation kinnitab, et katsed inimahvidega annavad alust uskuda, et geeli on ohutu kasutada ka inimestel. Järgmistel aastatel loodetakse koguda piisavalt toetusraha, et geelipõhist vahendit ka meeste peal katsetada ning kui needki õnnestuvad, leida võimalusi vahend meestele kergesti kättesaadavaks teha.

Ahvid, kellele geeli süstiti, jätkasid paaritumist, kuid ükski emane tiineks ei jäänud. Isaseid ahve oli kuusteist, nendest kümnel olid juba varasemast järglased.

Hetkel on meestel põhimõtteliselt kaks võimalust partneri rasestumist ära hoida – kondoom ja vasektoomia. Uue ravimiga loodetakse saavutada sama efekt, mis vasektoomiaga, kuid selle vahega, et ravimi kasutamise lõppedes mehe viljakus taastub. Rasestumisvastane geel sarnaneb seega naiste pillidele, mille võtmise lõppedes on jälle võimalik lapseootele jääda. Kui mees ei soovi vahendit aasta või mõne kuu pärast enam kasutada, tehakse talle uus süst, et geel seemnejuhast välja lükata. Geelisüst tehakse narkoosi all ja selle toime on pikaajaline. Geeli mõju kestab vähemalt aasta. Täpsemalt saab toimeaine ajalist pikkust teada juba siis, kui katseid tehakse meestega. Seksuaalsel teel levivate haiguste vastu see vahend ei aita ning ravim on ilmselt pigem mõeldud pikaajalises suhtes meestele.