Autoomanikud otsivad võimalusi hooldamaks oma sõidukit nii, et see teeniks juhti võimalikult pikka aega. Üheks oluliseks detailiks korraliku sõiduki puhul on kahtlemata kvaliteetsed ja heas korras rehvid. Hästi hooldatud rehvid ei teeni Sind mitte ainult ühe, vaid mitu hooaega. Lisaks kindlustavad heas korras rehvid turvalise teel kulgemise.

Rehvirõhk. Õige rehvirõhk pikendab rehvide kasutusaega – vale rõhuga rehvid kuluvad rohkem ja ebaühtlasemalt. Rehvirõhku on soovitatav kontrollida vähemalt kord kuus. Seda on võimalik teostada erinevates tanklates.

Üldine olukord. Sarnaselt eelmisele soovitusele tuleks igakuiselt kontrollida ka rehvide üldist olukorda. Osad juhid külastavad iga poole aasta tagant spetsialiste, kes hindavad rehvide üldist olukorda. See on väga heaks lahenduseks, sest vaid nii võid kindel olla, et rehvid on heas korras ja tagavad Sulle ohutu liiklemise.

Ilmastikuolud. Rehve tuleb vahetada vastavalt ilmastikuoludele. Sul on alati võimalik kasutada universaalrehve, ent soovitatav on kasutada vastavalt suve- ja talverehve. Talverehvid on praegustel talvistel tingimustel tunduvalt ohutumad kui universaalrehvid.

Rehvide tasakaalustatus. Tuleb kontrollida ka rehvide tasakaalustatust. Nimelt on rehvide nõuetekohane tasakaalustamine sõiduohutuse seisukohalt äärmiselt tähtis. Tasakaalustamata rehv võib kahjustada auto stabiilsust ning muuta sõidu ohtlikuks ja ebamugavaks. Lisaks kulub korralikult tasakaalustamata rehv ebaühtlaselt.

Rehvide vahetus. Rehve tuleks vahetada vähemalt iga 10 000 kilomeetri läbimisel. See ei ole kohustuslik, ent kui soovid olla veendunud rehvide suurepärases korras ning sõita ohutult ja turvaliselt, siis soovitame soojalt antud ohutusnõuet järgida.

Korralikult hooldatud rehvid tagavad Sulle ohutu ja mugava liiklemise. Säilita oma sõiduki hea olukord ning auto teenib Sind hästi ja kaua. Rehvide hooldus on äärmiselt lihtne, ent iga väike detail on oluline ning mängib suurt rolli rehvide üldises heas korras.