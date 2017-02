Elame infoühiskonnas, kus iga päev jõuab turule uusi tooteid, mis vastavad üha muutuvatele klientide ootustele. Üks kõige kiiremini arenev seade on kahtlemata mobiiltelefon.

Turg muutub niivõrd kiiresti, et seadmete hinnad langevad juba mõne kuu möödudes drastiliselt, kuna müügile jõuavad täiustatud ja veelgi funktsionaalsemad mudelid. Inimesed on hakanud taipama, et ei ole tarvis taga ajada iga uut väljalaset – pidevalt lisandub uusi tegijaid ning tuleb mõelda ratsionaalselt. Meil ei pea taskus olema tingimata viimase peal nutiseade.

Tänasel päeval on väga vähe inimesi, kelle taskus ei oleks nutitelefoni. Klientide soovide kohaselt püüavad tootjad arendada õhukesi, ent funktsionaalseid mudeleid. Telefonidest on saanud miniarvutid. Nutiseadmed pakuvad meile tohutul hulgal mugavust ja kasulikke funktsioone, kuid neil on ka omad varjuküljed.

Saksamaal ja Suurbritannias ei ole enam haruldane mõiste smombies, mis on tuletatud kahest inglise keelsest sõnast smartphone (nutitelefon eesti k) ja zombie (zombi eesti k). Antud sõnade kooslus tähistab inimest, kes on muutunud telefonist peaaegu sõltuvaks. Tänavad on täitunud inimestega, kes tõstavad vaevalt nina oma telefonist ning ei jälgi teed, rääkimata mööduvatest inimestest. Telefonide rakendused on nii köitvad, et pahatihti unustavad ka autojuhid end roolis olles nutiseadmetesse.

Seetõttu on Saksamaal kasutusele võetud spetsiaalsed liiklusmärgid, mis hoiatavad, et tänavatel võivad vastu jalutada zombid, kes ei pruugi ümbritsevat, sealhulgas kaasliiklejaid vajadusel märgata. Nagu selgub, ei ole nutitelefonid meelepärased just kõikidele inimestele ning tuleb tõdeda, et nutiseadmete vales kohas kasutamine põhjustab üha enam ka liiklusõnnetusi.

Telefonide tootjad on märganud, et inimesed kasutavad nutiseadmeid igapäevaselt üha enam. Inimesed on muutunud mugavaks ning ei soovi kasutada nuppudega telefone, vaid eelistavad pigem mugavaid ja stiilseid puutetundlikke mudeleid, millel on suurel hulgal kasulikke lisaseadmeid ja funktsioone. Lisaks on kasvanud nõudlus telefonide järele, mille aku kestaks kauem kui päev. Soovitakse ka telefone, mis ei oleks niivõrd tundlikud niiskusele ja kukkumistele. Viimased soovid meenutavad suuresti vanemaid mobiiltelefone, mis olid äärmiselt suurte mõõtmetega, ent seevastu üsna löögikindlad ning mille aku võis kesta terve nädala.

Tootjatel tuleb klientide nõudmiseid täita ning anda endast parim ühildamaks aastatetagused omadused tänapäevaste nõudmistega. Võiksime aga meeles pidada, et maailm pakub nutitelefonidest palju enamat. Püüdkem oma põnevaid rakendusi veidi vähem kasutada ning sellevõrra rohkem ümbritsevat maailma märgata.